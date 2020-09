판매자 아이디 도용한 온라인 사기 극성…돈만 받고 '잠적'

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 유명 온라인 마켓에서 ID를 도용해 가짜 판매 글을 올린 뒤 돈만 받아 잠적하는 일이 속출하고 있다.

15일 SBS는 최근 오픈마켓 등에서 판매자의 아이디를 도용한 사기 피해가 잇따르고 있다고 보도했다.

SBS에 따르면, 한 카센터 운영업자는 최근 뜬금없이 냉장고 배송 문의 전화를 수백 통 받았다.

차량 부품을 팔기 위해 쿠팡에 판매자로 등록했는데 알고보니 누군가 자신의 아이디로 냉장고 판매 글을 올린 것이다.

이들은 도용한 아이디를 이용해 '저렴한 가격에 물품을 판매한다'며 구매자들을 속여 자신들의 계좌번호로 입금하게 하는 방식으로 수천만 원을 챙겼다.

피해자들이 구매한 페이지에 접속해 보니 여전히 구매가 가능했는데, 특가 제품이라며 구매 전 연락을 유도하고 있었다.

이러한 가전제품 주문 사기로 피해를 본 사람은 확인된 것만 약 40여 명이다.

300만 원을 입금한 한 피해자는 문의 직후 쿠팡 고객센터라는 가짜 문자메시지로 개별 계좌가 전송돼 사기를 의심하지 않았다고 토로했다.

하지만 마켓 측은 지정된 계좌가 아닌 개별 계좌를 통한 구매 피해라 책임질 수 없다는 입장이다.

이같은 판매자의 아이디를 도용한 사기 피해가 잇따르면서 피해자들은 국민청원을 올리고 경찰에 수사를 의뢰하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr