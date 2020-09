일본계 JT저축은행, 사모펀드에 팔린다

[아시아경제 김민영 기자] 일본계 JT저축은행 매각 입찰에 사모펀드 2곳이 인수 희망자로 참여했다.

15일 금융권에 따르면 이날 이뤄진 JT저축은행 본입찰에 뱅커스트릿 등 사모펀드 2곳이 응찰했다.

유력한 인수 주체로 거론돼 온 JB금융그룹과 한국캐피탈 등 국내 금융사는 본입찰에 참여하지 않은 것으로 전해졌다.

인수에 나선 뱅커스트릿은 이병주 대표이사와 홍콩에셋매니지먼트(HKAM) 회장 등을 지낸 케인 양 이사회 의장이 2018년 설립한 사모펀드다.

지난해에는 DGB금융그룹으로부터 하이투자선물(현 VI금융투자)과 하이자산운용(현 VI자산운용)을 사들였다.

뱅커스트릿 산하 금융 계열사도 이번 JT저축은행 입찰에 공동 업무집행사원(Co-GP)으로 참여한 것으로 전해졌다.

다른 사모펀드 1곳은 어느 곳인지 알려지지 않았다.

시장에선 JT저축은행의 순자산가치를 고려할 때 매각가가 1500억~1700억원대로 결정될 가능성이 클 것으로 예상한다.

앞서 지난 6월 일본계 J트러스트그룹은 JT저축은행을 매각하겠다고 발표했다. 2015년 스탠다드차타드저축은행을 인수한 지 5년 만의 매각 추진이다. J트러스트는 국내에서 JT친애저축은행, JT캐피탈 등을 운영하고 있다.

이 회사 노조는 사모펀드로의 매각을 반대하고 나섰다. 전국사무금융서비스노동조합은 이날 기자회견을 열고 "계속된 부당노동행위의 결과로 대주주는 막대한 매각차익을 목전에 둔 상황"이라며 "대부업체나 사모펀드로의 매각을 반대한다"고 밝혔다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr