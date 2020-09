전북 102번째 확진자, 수도권 방문…증상 발현 후에도 호프집·당구장(상보)

[아시아경제 임주형 기자] 전북 익산에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 추가 발생했다.

15일 전북도는 102번째 확진자 A 씨가 전날(14일) 코로나19 검체 검사에서 양성 판정을 받았다고 밝혔다. A 씨는 지난 7일부터 12일까지 6일에 걸쳐 서울을 방문한 것으로 확인됐다.

보건당국 역학조사 결과, A 씨는 지난 12일 오후 서울 남부터미널에서 버스를 이용해 익산으로 돌아왔다. 이날부터 메스꺼움 등 의심 증상이 발현했다.

A 씨는 의심 증상을 느낀 뒤 다음날인 13일 오후 당구장 호프집을 찾았고, 당시 각각 지인 1명, 5명과 동행한 것으로 파악됐다.

도는 A 씨의 자택과 방문지를 소독조치하고, 밀접접촉자들에 대한 검체 검사를 실시할 방침이다.

또 A 씨의 카드사용 내역조회, 휴대폰 위치추적, 폐쇄회로(CC)TV 확인 등을 통해 역학조사를 실시하고 있다.

