서울강남우체국 집배원 451명 중 443명 음성 판정

[아시아경제 박종일 기자] 강남구에서 15일 코로나19 신규 확진자 1명과 전날 늦은 오후에 1명 등 2명이 발생했다.

이로써 강남구의 누적 확진자는 240명이 됐다.

역삼동 주민은 발열 증상으로 강남세브란스병원에서 이날 양성 판정, 신사동 주민은 지난달 31일 입국 후 자가격리를 해오다 격리 해제 직전 강남구보건소 검사에서 어제 양성 판정을 받았다.

또 압구정동 주민은 발열 증상으로 서초구 소재 서울성모병원에서 전날 양성 판정을 받아 강남구보건소로 이첩됐다.

최근 서울강남우체국 집배원의 양성 판정으로 구민 여러분의 걱정이 많으셨을 텐데, 우체국 직원 검사대상자 451명 중 443명이 음성 판정을 받았고, 나머지 8명은 검사를 앞두고 있다.

이와 함께 세곡동 서울대왕초등학교병설유치원 소속 원아 및 교사 34명에 대한 검체검사 결과 33명이 음성 판정을 받았고 1명이 검사 결과를 기다리고 있다.

코로나19 재확산 이후 정부의 방침에 따라 전면 원격수업을 시행하고 있는 수도권 유치원과 초·중·고등학교가 오는 21일부터 등교수업을 재개한다.

강남구는 모든 학생들의 안전한 학교생활을 위해 교육청과 긴밀히 협의해 교내 방역지침이 잘 이뤄질 수 있도록 하겠다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr