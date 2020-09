사랑제일교회, 126만명에 '광복절 집회 참여하라' 문자 보내

총 11차례 걸쳐 1386만건 문자 보내

[아시아경제 김지희 기자] 서울 성북구 사랑제일교회 측이 8·15 서울 도심 집회 전 한 달여간 100만명이 넘는 이들에게 집회 참여를 독려하는 문자메시지를 보낸 사실이 드러났다.

15일 경찰에 따르면 서울지방경찰청 지능범죄수사대는 지난달 사랑제일교회를 압수수색해 교회 측이 7월 초부터 8월15일까지 126만명을 대상으로 보낸 집회에 참여하라는 내용의 메시지 목록과 대상자 명단을 확보했다. 사랑제일교회는 총 11차례에 걸쳐 누적 1386만건의 문자를 보낸 것으로 나타났다.

경찰은 사랑제일교회가 8·15 서울 도심 집회를 사실상 주도한 것으로 보고 문자 발송 대상자들의 전화번호를 입수한 경위 등을 확인 중이다.

앞서 지난달 21일 경찰은 정확한 교인 명단 확보를 위해 해당 교회를 압수수색했다. 이어 이달 2일에는 교회 담임목사인 전광훈 목사의 사택 등 관련 시설 4곳도 압수수색했다.

8·15 서울 도심 집회 당시 전 목사는 "저희 교회는 오늘도 이 자리에 한 명도 안 나왔다"고 밝혔다. 하지만 통신 기지국 조회 등을 통해 사랑제일교회 교인·방문자이면서 당시 집회에 참여한 인원이 600여명 있는 것으로 확인됐다.

한편 사랑제일교회와 관련해 현재까지 확인된 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자는 1100여명이다.

