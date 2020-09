[포토]이동진 서울시구청장협의회장 ‘전국 시·군·구협의회의’서 지방분권 및 재정분권 추진 의견 모아

[아시아경제 박종일 기자] 이동진 서울시구청장협의회장(도봉구청장)은 15일 켄싱턴호텔 여의도에서 진행된 전국시장·군수·구청장협의회 공동회장단 회의에 참석했다.

이날 회의에서는 민선 7기 제3차년도 공동회장단 임원을 선출, ▲기초지방정부 위기극복 주요과제 추진 현황 ▲유관기관과 대외소통·협력 강화 방안 ▲시·군·구 지역현안 대응 현황 ▲코로나19 감염 대책방안 등에 대해 각각의 사례를 공유, 향후 과제에 대해 의견을 나눴다.

또 ▲2단계 재정분권의 효과적인 추진을 위한 자치분권위원회, 시도지사협의회 등 유관기관의 공동대응 현황 ▲정부 제3차 추경에 따른 지방교부세 감액 대응 현황에 대해서도 논의하는 자리를 가졌다.

이동진 서울시구청장협의회장은 “전국 226개 기초지방정부가 함께 자치분권 및 재정분권을 만들어 가기 위해 의견을 모으는 의미있는 자리였다”고 말했다.

한편 이날 회의에서는 황명선 논산시장이 전국시장군수구청장협의회장으로 선출됐다.

