"단풍빛으로 물들어" 가을 색조 신상 13[라이킷픽]

[컬처&라이프부 최정화 기자] 아침 저녁으로 제법 쌀쌀한 것이 어느새 가을의 문턱에 접어들었나보다. 알록달록 단풍이 곳곳을 아름다운 색채로 물들이듯 올 가을 당신을 물들일 매혹적인 색조 아이템을 소개한다.

“발림성이 예술” 소프트 마뜨 립스틱

톱컬러와 베이스컬러 모두 매력적인 컬렉션이다. 소프트하고 가벼운 질감은 각질 부각 염려 없이 입술에 자연스럽게 안착한다. 우아한 코랄 컬러부터 2020FW 컬러인 누디 컬러, 매혹적인 레드와인 컬러까지 모두 갖춘 소장가치를 더하는 립 컬렉션이다. 텍스처가 부드러워 자신에 맞는 MLBB 컬러를 블렌딩해 New 컬러를 연출해도 좋다. 기자가 픽한 컬러는 안색을 화사하게 밝혀주는 #525 섹시체리. 랑콤 ‘압솔뤼 루즈 인티마뜨’ #169 펌킨오렌지 / #278 하이드앤식 / #282 베리프렌치 / #525 섹시체리 / #888 레드와인

“토끼 사랑” 비건 롱래쉬 마스카라

한 번 ‘쓱’ 발라주면 뭉침 없이 매끈하게 발린다. 여러 번 덧바르지 않아도 한 올 한 올 부드럽게 올라간다. 리얼 속눈썹이 연장된 듯한 기분 좋은 착각에 빠진다. 시간이 지나도 축 쳐지지 않고 자연스러운 컬을 유지한다. 빠른 건조와 코팅된 필름 파이버는 팬더 될 확률을 Down. 무엇보다 동물을 보호하고 사랑하는 크루얼티프리 제품이다. 아워글라스 ‘언락드 인스턴트 익스텐션 마스카라’ 울트라 블랙

"소장욕 200%" 천만 쉐딩의 리미티드 에디션

쉐딩 명가 투쿨포스쿨의 리미티드 에디션. 투쿨포스쿨의 시그니처인 바이로댕 쉐딩과 미니 브러쉬, 파우치로 구성된 소장욕 부르는 가성비 갑, 한정판이다. 신규 컬러 ‘모던’은 뉴트럴 그레이 3색 쉐이드로 또렷한 컨투어링 메이크업이 가능하다. 투쿨포스쿨 '바이로댕 쉐딩 아트에디션' 1호 클래식 / 2호 모던

"한겹 밀착" 내추럴한 물광 커버 쿠션

공기처럼 가벼운 텍스처가 촉촉하게 투명하게 발린다. 11종 히알루론산이 수분으로 가득찬 광채 피부를 표현하는 수분핏 쿠션 파운데이션. 아티스트리 '루미너스 하이드라 핏 쿠션 파운데이션' SPF50+, PA+++ 21호 맑고 투명한 피부 톤 / 23호 차분한 피부 톤

"나만의 오드꾸띄르" 하이엔드 립 컬렉션

마그네틱 뚜껑이 '딸각' 하고 열리면 오드꾸띄르한 감각적인 컬러에 탄성이, 미끄러지듯 부드럽게 발리는 새틴 질감에 한번 더 감탄이 새어 나온다. 세계적인 디자이너 마르셀 반더스의 예술적인 다이아몬드 컷팅 디자인이 돋보이는 하이엔드 립 컬렉션이다. 데코르테 'AQ 립스틱' #17 파피핑크 / #19 스칼렛 레드 / #23 피치 코랄

"내 피부인줄" 얇고 투명해 답답하지 않은 '씬 글로우 쿠션'

상시 마스크를 착용해야 하는 요즘, 베이스 메이크업에 알맞게 나온 헤라의 새로운 쿠션. 수분으로 광채를 연출하되 번들거림을 잡았다. 친환경 발포 공정을 사용한 에어 퍼프는 밀착력을 높이고, 쉬어 피팅 필름 기술은 투명한 윤기를 지속시킨다. 헤라, ‘글로우 래스팅 쿠션’ 21호 / 23호

"첫 느낌 그대로" 또렷하고 정교한 데생 브로우

무르거나 뭉침 없는 오토 펜슬 타입의 하드 포뮬라 브로우 펜슬. 첫 발색 그대로 번짐 없이 오랜 시간 유지된다. 초슬림 마이크로 팁은 섬세하게 정교한 쉐이핑과 컬러링을 완성한다. 스틸라 '스케치&스컬프트 브로우 펜슬' 다크 / 미디움 / 라이트

"환절기엔 립케어" 착한 성분의 건강한 립밤

파라벤, 석유계 추출물, SLS를 첨가하지 않은 착한 성분의 버츠비 립밤. 찬 바람 부는 건조한 환절기엔 촉촉한 립밤으로 립케어하기! 버츠비 '스위트 만다린 립밤', '워터멜론 모이스춰라이징 립밤'

단 하나로 끝내는 페리페라 '올테이크 무드 팔레트' 3호 눈을 봐라, 무르익은 눈이다 / 4호 뮤트로운 우리를 봐 로즈로워

"한국 여성을 위한" 맨하탄 거리와 소호의 핑크빛 벽돌을 눈빛에!

다양한 텍스처로 구성된 톤온톤 색조합이 특징인 한국 여성 맞춤 섀도우 팔레트. 맨해튼 거리, 소호의 핑크빛 벽돌 등 뉴욕에서 영감을 받았다. 메이블린 뉴욕 ‘포스트카드 팔레트’ 소프트 브릭 핑크 / 클래식 브릭 누드

메이크업을 완벽하게 고정하는 토니모리 ‘더 쇼킹 팩트 픽스 커버’ 01 스킨베이지 / 02 웜베이지

키스뉴욕 '마이시즌 컬렉션' 올리브체크, '마이컬러 컬렉션' 스칼렛

SUQQU(스쿠) ‘더 크림 파운데이션’ #110 / #210

