충주(창원방향)휴게소 “장난감 전문매장 신토이 OPEN”

한국도로공사 중부내륙고속도로 충주(창원방향)휴게소는 약 50㎡의 넓이의 프리미엄 장난감 매장 신토이 충주휴게소점을 18일 오픈한다고 지난14일 밝혔다.

이번에 오픈하는 장난감 전문매장은 다양한 언론에서 소개되고 용인, 부산 등 전국에 많은 매장을 운영하고 있는 장난감 특화 매장이다.

신토이 충주휴게소점은 뽀로로 등 유명캐릭터 등 어린이들의 Needs에 맞게 수백가지의 물건으로 채워져 어린이들에게 동심을 심어 줄 예정이다.

금번 신토이 충주휴게소점 오픈은 어린이 고객에게 특히 신경을 쓴 충주휴게소의 노력의 산물이다.

충주(창원방향)휴게소는 평소 어린이 고객의 만족도 증진을 위한 다양한 노력을 펼쳐왔다. 매년 가정의 달 연휴 보물찾기 이벤트를 비롯, 지난 2019년 추석에는 가야금을 직접 체험 할 수 있는 가야금체험행사 등 다양한 행사를 지속적으로 펼쳐왔다.

충주(창원방향)휴게소 김병환 소장은 “어느 휴게소를 가더라도 비슷한 먹거리, 비슷한 볼거리에서 탈피하여 특색있는 매장을 꾸며서 고객의 실질적 Needs를 채워드리고자 준비하였다”고 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr