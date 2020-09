수도권제1순환선 구리(일산방향)휴게소는 코로나19 바이러스 확산 방지를 위해 식당가 테이블에 투명 가림막을 설치 및 운영하고 있다고 밝혔다.

고속도로 휴게소는 많은 사람들이 모여드는 곳으로, 코로나19 생활방역 방편으로 ‘사회적 거리두기’를 실천하기 위해 설치됐다.

또한 구리휴게소는 전자출입명부 QR체크인 도입, 식당가 무인식권발매기, 편의점 무인자판기 등 비대면·비접촉을 통한 휴게소 내 방역에 힘쓰고 있다.

휴게소 관계자는 “지역사회 감염을 차단하는 방역 거점이라는 인식 아래 철저한 방역을 통하여 안심하고 이용할 수 있는 휴게소가 되도록 노력하겠다”라고 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr