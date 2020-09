이재명 "비정규직 차별없는 공정수당 경기도가 도입합니다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 정규직과 비정규직 간 임극 격차 해소를 위해 비정규직에 대해 '공정수당'을 지급하겠다고 밝혔다.

공정수당은 고용이 불안정한 노동자가 보수까지 덜 받는 것은 중복 차별이라는 이 지사의 지적에 따라 경기도가 도입을 추진하는 정책이다. 특히 공공부문 만이라도 정규직보다는 비정규직에게, 비정규직 중 고용기간이 짧을수록 더 많은 보수를 주자는 게 정책의 핵심이다.

이 지사는 15일 페이스북에 올린 '정규직 차별 해소를 위한 작은 첫걸음'이라는 글을 통해 "정규직과 비정규직 간 임금 차이 극복 위한 경기도 비정규직 공정수당 지급을 경기도에서 시작한다"고 전했다.

그는 그러면서 "국민의 힘 윤희숙 위원장이 공정수당 지급 정책을 받겠다고 하니 허언이 아닐 것으로 믿는다"며 "이번 기회에 더불어민주당과 중앙정부도 채택을 건의한다"고 덧붙였다.

이 지사는 나아가 "공공부문부터 전국적으로 시행하면 민간부분까지 확대될 것"이라며 "비정규직 차별이 없는 세상이 바람직하지만 쉽지 않은 만큼 조금이라도 개선 노력을 하자"고 제안했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr