여왕이 선물하는 V7탈모샴푸 추석선물세트, 단 2시간동안 52% 할인

최근 코로나 이기자송, 방콕떼창단을 통해 활발한 활동을 펼치고 있는 트롯여왕 송가인이 선택한 V7 탈모샴푸가 이슈몰이 중이다. 지난 27일 CJ오쇼핑을 통한 런칭과 함께 ‘확감아버려’ 음원과 광고 영상을 공개해 성공적인 시작을 알렸다.

V7샴푸는 ‘by:OUR (바이아우어)’ 브랜드의 헤어라인으로 탈모, 영양케어, 비듬 등의 두피 고민에 맞춰 선택해서 사용할 수 있는 헤어 케어 라인이다.

V7탈모샴푸는 CJ홈쇼핑 사전 판매 런칭 후 상품평 및 후기를 통해 ‘제품의 디자인이 고급스럽다’, ‘탈모 샴푸 같지 않은 우수한 퀄리티’’라는 소비자들의 호평을 받고 있다. 사전판매 1차 물량 전량 완판을 기념하여 다가오는 명절 추석 선물용으로 소비자들의 이목을 집중시킬 예정이다.

바이아우어에서 준비한 선물세트는 V7 안티헤어로스샴푸 500ml, V7 안티헤어로스 슈퍼워터 트리트먼트 250ml, V7 안티헤어로스샴푸 100ml V7 안티헤어로스 슈퍼워터 헤어에센스 60ml, V7 안티헤어로스샴푸 6ml 2개, 송가인 포토북과 선물용 쇼핑백으로 구성되어 있다.

9월 20일 13시40분에 CJ오쇼핑을 통해 판매되는 세트 구성품에 비해 이번 선물세트는 가격 부담을 줄인 실속형 선물세트라 볼 수 있다.

이번 ‘by:OUR (바이아우어)’가 CJ 오쇼핑에서 선보일 송가인샴푸 추석 선물세트는 9월 17일 저녁 8시부터 10시까지 단, 2시간동안만 판매 진행되는 타임세일이며, 정상가 대비 52% 할인한 가격으로 구성됐다.

판매 링크는 판매가 시작되는 9월 17일 저녁 8시에 네이버 모바일 홈 메인 배너를 통해 오픈될 예정이며, 2시간 동안만 노출되는 [V7 송가인 탈모샴푸] 배너를 클릭하여 접속하면 구매가 가능하다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr