시간외상승종목으로 최근 동향 및 내일 뜰 종목 예측

빅데이터를 기반으로 투자 정보를 분석하는 라씨로는 시간외거래가 끝나자마자 매일 급등한 상위 종목들을 한눈에 볼 수 있게 정리해 제공한다.

당일 장마감 후, 호재성 기사나 공시가 발표된 기업은 종종 시간외 단일가 거래에서 강세를 보인다. 그리고 그런 흐름이 익일까지 이어지는 경우가 많아 ‘시간외급등주’에 대한 개인 투자자들의 관심이 높다.

AI라씨로 분석에 따르면 AI라씨로 분석에 따르면 9월 14일 어제 장마감 후, 제주반도체(080220), 진흥기업(002780) 등 이 시간외 등락률이 높은 것으로 나타났다. 오늘 장마감 후 급등종목은 17시 10분, 18시 10분에 각각 확인이 가능하다.

현재 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수도 있다.

[오늘 투자자 관심 종목]

