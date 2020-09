초등인강 와이즈캠프, 기초학력 결손 우려 막는 비대면 그룹 화상수업 눈길

코로나 19 바이러스 재확산으로 교육부는 2학기 학사일정을 또 다시 변경했다. 이에 안전한 집에서 학습 공백을 메우고자 하는 학부모들이 비대면 온라인 수업에 대한 관심이 쏟고 있다.

이에 초등 수학교과서 발행사 비상교육의 초등브랜드 와이즈캠프가 국내 교육업계에서 유일하게 비대면 그룹 화상수업을 자체 학습기 내에서 제공해 초등 전 학년 전과목 학습 공백을 막는데 힘쓰고 있다.

와이즈캠프의 비대면 그룹 화상수업은 최대 10명의 같은 학년 친구들과 학습기를 통해 학습이 가능하다. 비주얼씽킹 지도사 자격을 보유한 담당 관리 선생님이 실제 교안을 화면에 띄우고 진도 학습을 나가며, 수업이 끝난 후엔 문제 풀이 시간, 발표 시간 등을 모두가 참여할 수 있게 유도해 학습 성취도를 향상시킨다.

이는 지난 온라인 개학 시기 교육부가 제시한 화상수업의 한계를 극복하면서 학교에 가지 않고도 협동심과 사고력까지 키울 수 있다는 평을 받아 문의가 폭발적으로 증가하며 기존 온라인 학습의 한계를 완전히 극복했다는 호평을 받은 바 있다.

비대면 그룹 화상수업과 연계되어 제공되는 와이즈캠프 비주얼씽킹 학습 시리즈는 기초학력 결손을 막는데 도움을 줘 학부모들의 만족도가 매우 높다.

와이즈캠프의 비주얼씽킹 학습법은 글과 그림, 기호 등을 통해 개념을 체계화하여 이해력을 높이고, 더 오래 기억하도록 하는 시각적 사고방법이다. 단 한 장의 이미지로도 전달하고자 하는 내용의 모든 것이 포함되기 때문에 기존 구시대의 공부방식과는 확연히 다르다.

비주얼씽킹 학습 시리즈는 ▲말뼈사전, ▲글뼈읽기, ▲개뼈노트로 이루어져 있으며, 말뼈사전은 초등 학습에 있어 기초적인 낱말에 뜻이나 음, 예문 등을 한 장의 이미지로 보여주어 낱말의 구조를 이해를 도우며, 글뼈읽기는 문해력 상승에 도움을 주며, 어렵고, 긴 글을 문장에 맞게 끊어 읽고, 문장이 이야기하는 바를 분류해 글을 읽는 방법을 제시해준다. 특히 개뼈노트는 실제 매 월 11,000건씩 업로드가 될 정도로 큰 인기를 얻고 있으며, 초등학교 시기부터 스스로 지식의 체계를 정립해 자신만의 노트정리까지 가능하도록 도와준다.

와이즈캠프 관계자는 “비주얼씽킹 학습은 기존의 학습과 달리, 학생 스스로가 직접 학습에 참여하고, 자신의 생각이나 느낌을 공유해 나감으로써 자신만의 학습방법을 주도적으로 찾는 것에 가장 큰 의미가 있다.”라고 설명했다.

한편 와이즈캠프는 체험 이력이 없다면 누구나 10일동안 무료로 체험할 수 있으며, 무료체험 신청자 모두에게 2학기 비상교육 수학 문제집 1권과 급수별 한자 문제집 1권을 제공한다. 무료체험에 대한 자세한 내용은 와이즈캠프 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

