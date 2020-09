사기 의혹 수소차 니콜라, 또 10% 추락

삼일 연속 하락하며 우회상장후 최저가 기록

회사측, 성명통해 공매도 압박 시도에 반박

'트럭 굴려 시연'주장에 "자체 추진이라 언급한바 없어" 반박

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 사기의혹이 제기된 수소트럭 업체 니콜라의 주가가 또다시 10%나 하락했다. 니콜라측이 사기 의혹에 대한 반박에 나섰지만 소용이 없었다.

14일(현지시간) 뉴욕증시 개장 직후 니콜라의 주가는 전일 대비 10.3% 하락한 28달러대에 거래됐다. 이후 낙폭을 3%대로 줄이고 있지만 반등 여부는 아직 미지수다. 니콜라 주가 하락은 지난 10일 공매도 투자자 힌덴버그의 사기의혹 보고서 발표 이후 벌써 사흘째다.

사기의혹이 불거지기전 GM과의 제휴 발표로 급등했던 주가는 어느새 스팩(SPAC)을 통한 우회 상장이후 최저 수준으로 추락했다.

이날 증시 개장전 니콜라는 보도자료를 통해 힌덴버그의 보고서가 니콜라와 GM의 파트너십 체결 직후 주식시장에서의 긍정적인 반응을 이용해 투자자들에게 부정적인 인식을 심어줘 결국에는 공매도로 이익을 얻기위함이라고 규정했다. 회사측은 힌덴버그의 보고서가 수십가지의 부정확한 주장을 담고 있다고 강조했다. 이는 힌덴버그측이 니콜라가 수십가지의 사기의혹을 가지고 있다고 주장한데 대한 반박이다.

니콜라는 미 증권거래위원회(SEC)에 관련 사항을 즉시 알렸으며 SEC의 조사에 적극 협조하겠다고 설명했다.

니콜라는 트럭이 움직이는 동영상에 '자체추진 중'이라든지 '동력전달장치 작동 중'이란 표현을 사용하지 않았다며 "당시 투자자들도 시제품의 성능을 알고 있었다"고 주장했다.

CNBC방송은 힌덴버그측이 제기한 사기 논란의 핵심중 하나인 '도로 위를 달리는 수소 전기 트럭 영상을 찍기 위해 트럭을 언덕 위로 견인했다가 굴렸다'는 지적에 대해 구체적인 해명을 하지 못했다고 지적했다.

