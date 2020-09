검찰, ‘자율주행차량 핵심기술 유출’ KAIST 교수 구속기소… 산업기술보호법 위반

[아시아경제 최석진 기자] 검찰이 자율주행차량과 관련된 첨단 기술을 중국에 빼돌린 혐의로 한국과학기술원(KAIST) 교수를 재판에 넘겼다.

대전지검 특허범죄조사부(부장검사 김윤희)는 14일 산업기술의 유출 방지 및 보호에 관한 법률 위반 및 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반, 업무상 배임 등 혐의로 KAIST 교수 A(58)씨를 구속기소했다.

검찰에 따르면 2017년 11월부터 올해 2월까지 중국 해외 고급인재 유치 계획에 따라 외국인 전문가로 선발된 A씨는 비밀유지 의무를 위반하고 ‘자율주행차량 라이다(LIDAR)’ 기술 연구자료 등을 중국 소재 대학 연구원에게 넘긴 혐의를 받고 있다.

라이다는 ‘자율주행차량의 눈’으로 일컬어지는 핵심 센서로, A씨가 유출한 기술은 자율주행 차량 상용화 단계에서 필요한 차량 간 라이다 간섭 현상을 제거하는 데 쓰이는 것으로 알려졌다.

A씨는 또 자신이 관리하는 대학 부속센터 운영비 약 1억9000만원을 유용하고, 해외파견·겸직근무 승인을 받기 위해 학교 측에 허위 서류를 제출한 혐의도 받고 있다.

대전지검은 특허범죄 중점검찰청이다.

KAIST는 이날 대국민 입장문을 통해 “이번 일을 계기로 더 큰 책임감을 느끼며 앞으로 구성원 연구 보안에 대한 철저한 사전교육과 관리·감독을 할 것”이라고 밝혔다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr