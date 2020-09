"'소설 쓰시네' 독백이었는데, 죄송" 톤 낮춘 추미애…아들 얘기 '울컥'하기도

"소설 쓰시네", 어쨌다는 거냐" 등 지난 7월 강경한 태도와 달라

"스피커 켜져 독백 나간 듯…저로선 불편한 질문" 野에 사과

"아이 어릴 때부터 스스로 문제 해결" 아들 얘기 목 잠기기도

[아시아경제 임주형 기자] 아들의 군 복무 시절 특혜 의혹을 두고 야당 의원들과 설전을 주고받는 과정에서 "소설 쓰시네"라고 발언해 논란이 불거졌던 추미애 법무부 장관이 14일 당시 발언에 대해 사과했다.

추 장관은 이날 국회에서 열린 대정부질문에서 "(소설 쓰시네 발언은) 제가 이건 좀 심하다는 모욕감을 대변해주느라 한 독백이었다"라며 "스피커(마이크)가 켜져 있어 그렇게 나가버린 것 같은데 죄송하다"고 밝혔다.

앞서 추 장관은 지난 7월 국회 법제사법위원회 전체회의에서 야당 의원들과 공방전을 벌이던 중 해당 발언을 한 바 있다.

이에 대해 추 장관은 "저에 대한 공격은 참겠는데, 당시엔 법무부 차관에 대해서 '아들 일을 잘 처리해준 보상으로 그 자리에 왔느냐'는 상당히 저로서는 불편한 질문을 하셨다"고 설명했다.

이날 추 장관은 아들 서모 씨에 대한 안타까운 감정을 드러내기도 했다. 그는 "아이가 어릴 때부터 '공인의 아들'로 돼 있어서 아이는 거의 모든 문제를 스스로 해결해왔다"며 "엄마의 상황을 이해하길 제가 일방적으로 바란다"라고 목이 잠긴 목소리로 토로했다.

그런가 하면 추 장관은 전날(13일) 자신의 페이스북에 쓴 글에서 대국민 사과문을 게시하기도 했다. 해당 글에서 그는 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 위기로 온 국민께서 힘든 나날을 보내고 계시는 가운데, 이런 상황에서 제 아들 군 복무 시절 문제로 걱정을 끼쳐 드리고 있다"며 "국민께 정말 송구하다"고 전했다.

그러면서 "제 남편은 교통사고로 다리가 불편한 장애인이다. 그런데 아들마저 두 다리를 수술 받았다"라며 "완치가 안된 상태에서 부대로 복귀했다. 어미로서 아들이 평생 후유증으로 고통을 겪지 않을까 왜 걱정이 들지 않겠습니까"라고 당시 불안했던 심경을 토로하기도 했다.

이같은 추 장관의 온건한 태도는 과거 강경했던 모습과 다르다는 시각이 있다.

앞서 지난 7월22일 국회 본회의 대정부질문 당시 추 장관은 야당 의원들과 고성을 주고받는 모습을 보인 바 있다.

추 장관은 이날 김태흠 당시 미래통합당 의원의 질문에 "그래서 어쨌다는 것이냐", "질의에는 금도가 있다" 등 강경하게 응수했고, 두 사람의 설전은 여야 의원들의 고성으로 번졌다.

같은 달 27일 법사위 전체회의에서는 서 씨 휴가 미복귀 의혹을 두고 윤한홍 당시 통합당 의원과 공방을 벌이기도 했다.

이날 윤 의원이 고기영 법무부 차관에게 "서울동부지검을 가신 지 3개월이 안 돼 차관 발령이 났다"며 "추 장관 아들 수사 사건과 (고 차관 발령 사이) 관련이 있는 게 아니냐"고 질의하자, 추 장관은 "소설을 쓰시네"라고 말했다. 동부지검은 추 장관이 지난 2017년 아들의 군 휴가 미복귀 의혹을 수사한 곳이다.

윤 의원은 "동부지검장이 법무부 차관으로 와서 동부지검에서 제대로 수사를 할 수 있겠나, 그래서 물어보는 건데 무슨 소설가냐"라고 반발했다.

이에 대해 추 장관은 "질문 같은 질문을 하라"라고 재차 강하게 응수했다. 두 사람의 설전은 여야 의원간 충돌로 번졌고, 결국 윤호중 법사위원장이 40분간 정회를 선언했다.

이날 통합당 소속 법사위원들은 국회 소통관으로 자리를 옮긴 뒤 기자회견을 열어 추 장관의 태도에 대한 불만을 토로하기도 했다.

김도읍 당시 통합당 의원은 "추 장관의 모욕적 발언에 대해 적어도 유감 표시는 있을 줄 알았는데 오히려 훈육을 하는 어처구니 없는 상황이 전개됐다"고 말했다.

장제원 의원도 "자신이 20년간 몸담은 국회를 모독했다"라며 "추 장관이 국회만 들어오면 국회가 막장이 된다"고 강하게 비판했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr