테트리스 하듯 돌려쓰는 'LG 윙'…기승전 '멀티태스킹'

메인화면 돌리면 한 손으로 영상 촬영·감상 가능

하나의 앱을 두 화면에·두개 앱 동시에 실행도

팝업 전면 카메라…20만회 테스트 거친 힌지 탑재

영상 촬영 특화 '짐벌' 모드로 전문가처럼 촬영 가능

[아시아경제 한진주 기자] LG전자가 14일 야심작 'LG 윙'을 공개했다. 메인 스크린을 가로로 돌려 한 손으로 영상을 보고 찍는 새로운 경험을 준다. 오른쪽에 세컨드 스크린을 두면 세로로 내비게이션을 보며 음악을 고를 수 있어 '멀티태스킹'에 제격이다.

LG전자는 14일 오후 11시부터 30분에 걸쳐 LG 윙을 소개하는 이벤트를 열었다. 오프라인 행사 없이 온라인으로 전 세계에 전략 스마트폰을 동시에 공개한 것은 이번이 처음이다. 이날 행사에는 글로벌 LG전자 임직원들이 등장해 ‘익스플로러 프로젝트’의 전략과 비전을 소개했다. 유명 유튜버인 언박스 테라피가 직접 신제품의 첫인상은 물론, 주요 스펙을 설명했고 영국남자, 아찌랜드, 잭 킹 등이 직접 제작한 영상으로 LG 윙의 사용자 경험을 전달했다.

LG 윙은 ‘익스플로러 프로젝트’의 첫 번째 제품이라는 점에서 의미가 남다르다. 익스플로러 프로젝트는 스마트폰의 사용성을 진화시켜 성장 가능성 있는 영역을 선제 발굴하는 LG 스마트폰의 혁신 전략이다. 이연모 LG전자 MC사업본부장은 “익스플로러 프로젝트는 새로운 시대를 이끄는 도전”이라며 “LG 윙은 프로젝트의 시작을 알리는 제품인 만큼, 변화와 탐험을 원하는 고객에게 새로운 경험을 제공하며 시장과 함께 성장해 나갈 것”이라고 강조했다.

메인 스크린 돌려 멀티태스킹…한 앱을 두 화면에·두 앱을 동시에

LG 윙은 기존 스마트폰에 보조화면을 달아 90도로 돌려 T자 형태로 사용할 수 있는 새로운 디자인의 스마트폰이다. 익숙한 바(Bar) 타입 스마트폰처럼 쓰다가 ‘스위블 모드(Swivel Mode)’로 화면을 돌리면 세컨드 스크린과 함께 쓸 수 있다. 스위블 모드에서는 하나의 앱으로 두 화면을 모두 사용하거나, 두 개의 앱을 동시에 사용 가능하다. T자 모양을 돌려 ‘ㅜ’, ‘ㅏ’, ‘ㅗ’ 등 원하는 형태로 돌려 쓰는 새로운 경험을 선사한다. LG전자는 "세분화, 개인화된 생활 패턴에 맞게 상황에 따라 원하는 형태로 사용하면서 사용자 경험(UX)을 무한대로 확장해 나갈 수 있을 것"이라고 설명했다.

하나의 앱을 두 화면에 실행할 경우 보다 손쉽게 제어할 수 있다. 예를 들어 유튜브로 영상을 보면서 세컨드 스크린으로 재생·빨리감기 등 영상을 컨트롤 할 수 있다. 네이버 웨일 브라우저에서 '픽처 인 픽처(PIP)' 기능을 활용하면 유튜브 영상을 보며 세컨드 스크린에서 콘텐츠 목록을 보고 댓글 작성도 가능하다. 레이브, 픽토, 투비 앱에서는 세컨드 스크린으로 실시간 채팅, 영상 추천·검색 활용도 가능하다. LG전자는 국내외 다양한 플랫폼 업체들과의 파트너십을 확대해 두 디스플레이를 모두 활용해 확장된 경험을 할 수 있도록 할 계획이다.

두 앱을 동시에 사용하면 메인 스크린에서 영상을 보고 세컨드 스크린에서는 채팅·검색 등이 가능하다. 메인 화면을 세로로 돌려 내비게이션으로 쓰면서 세컨드 스크린에서 음악을 고르거나 전화 수신자 확인도 할 수 있다. 즐겨쓰는 앱 조합을 설정하는 '멀티 앱' 기능을 이용하면 터치 한번으로 두 앱을 두 화면에 띄울 수 있다.

전면 팝업 카메라로 영상 몰입 극대화…한 손으로 영상 촬영도 쉽게

LG 윙은 영상과 게임 감상에 최적화돼있다. 메인 스크린은 6.8인치 OLED 디스플레이에 화면비는 20.5:9다. 전면 카메라가 스크린에 포함되지 않고 팝업 형태로 탑재돼 영상을 볼 때 몰입감을 높여준다. 전면 카메라는 3200만 화소 팝업 카메라로 실행하면 본체 상단에서 모습을 드러낸다. 특히 영상을 볼 때나 촬영할 때, 한 손으로도 충분하다. 후면에는 6400만(광각), 1300만(초광각), 1000만(초광각) 화소 트리플 카메라가 탑재됐다. 풍경이나 인물 등을 다양한 각도로 사진·영상 촬영이 가능하다.

LG 윙은 기획 단계부터 일상을 기록·공유하는데 초점을 맞췄다. 폼팩터의 장점을 극대화하는 '짐벌 모션 카메라' 기능이 대표적이다. 짐벌(Gimbal)은 폰이나 카메라 등으로 영상을 촬영할 때 카메라가 흔들리는 반대 방향으로 움직임을 만들어 안정적이고 부드러운 영상 촬영을 가능하게 하는 전문 장비다. 스위블 모드로 돌리면 T자 형태로 한 손으로도 편하고 안정감 있게 촬영할 수 있다. 기존 스마트폰에서는 가로 영상을 촬영할 때 두 손으로 양 끝을 잡아야 하는 불편함이 있었다.

세컨드 스크린에서 짐벌처럼 쓸 수 있는 기능들을 활용하면 누구나 전문가 수준의 동영상 촬영이 가능하다. ▲스마트폰을 움직이지 않고도 카메라 앵글을 조정할 수 있는 ‘조이스틱’ ▲피사체를 상하좌우 흔들림 없이 촬영하는 ‘락(Lock) 모드’ ▲스마트폰이 빠르게 움직여도 흔들림 없이 촬영하는 ‘팔로우(Follow) 모드’ ▲수평하게 이동하며 상하 흔들림 없이 촬영하는 ‘팬 팔로우(Pan Follow) 모드’ ▲다이나믹한 움직임을 촬영하기에 적합한 ‘FPV(First Person View) 모드’ 등이 제공된다. 이밖에 전후면 카메라로 동시에 촬영하는 '듀얼 레코딩' 기능도 추가됐다. 파일을 하나 또는 따로 저장할 수 있고 1:1, 16:9 화면비 선택도 가능하다. 벨벳에 적용된 타임랩스, 보이스 아웃포커스, ASMR 등 ‘크리에이터트 킷’도 탑재했다.

20만번 돌려 스위블 테스트…낙하하면 들어가는 전면카메라

화면이 두 개지만 LG 그램의 노하우를 활용해 무게를 줄였다. 고강도 알루미늄 합금 소재를 사용했고 제품 외형이나 강성에 영향을 주지 않는 부분에 구멍을 내서 무게를 줄이는 타공 기법을 활용했다. LG 윙의 무게는 260g이다. 돌렸을 때도 무게 중심이 중앙에서 벗어나지 않도록 설계해 장시간 들고 있어도 편안하다. 또한 전면 팝업 카메라로 촬영 중 제품을 떨어트리는 경우를 대비해 가속도 센서가 낙하를 감지하면 바닥에 떨어지기 전 카메라가 다시 제품 안으로 들어가도록 설계했다.

LG전자는 화면을 돌렸다가 되돌리는 스위블 동작을 20만번 이상 반복 테스트했다. 메인 스크린이 견고하고 부드럽게 회전할 수 있도록 ‘모바일용 초소형 힌지(Hinge)’를 자체 개발했다. 이 힌지에는 특수 설계된 유압식 댐퍼 기술이 적용돼 화면이 회전하면서 발생하는 충격을 완화시켜준다. 회전할 때 세컨드 스크린에 스크래치를 내지 않고 부드럽게 움직일 수 있도록 윤활성이 좋은 POM(Poly-Oxy-Methylene) 소재로 특수 처리했다.

LG 윙에는 퀄컴의 5G 칩셋인 ‘스냅드래곤 765G 5G’가 탑재됐다. AP와 5G 모뎀을 통합해 성능과 배터리 사용 효율이 높고 스냅드래곤 765대비 10% 더 빠른 그래픽 렌더링 속도와 게이밍 성능을 갖췄다. 메모리는 128GB이며 램은 8GB, 배터리 용량은 4000mAh다. LG 윙은 오는 10월 국내에 먼저 출시된 후 북미·유럽에 순차 출시된다. 가격과 출시 일정 등 세부 정보는 추후 공개된다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr