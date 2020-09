[아시아경제 이진규 기자] 스가 요시히데 일본 관방장관이 14일 차기 일본 총리로 사실상 확정된 가운데 중국 정부가 "중일 관계의 지속적인 발전을 원한다"는 입장을 밝혔다.

왕서우원 중국 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 스가 장관이 일본 집권 자민당의 차기 총재로 당선된 것과 관련해 이같이 말했다.

그는 이 자리에서 "중국은 신임 일본 총리와 함께 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역과 경제사회 발전에 관한 협력을 심화하고 중일 관계의 지속적인 발전을 추진하길 바란다"고 언급했다.

한편 자민당 총재로 당선된 스가 장관은 오는 16일 열리는 임시 국회에서 정식으로 총리로 선출돼 아베 신조 총리의 뒤를 이을 전망이다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr