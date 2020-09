야마하뮤직코리아, 나만의 홈시어터 구현을 위한 사운드바 ‘SR-B20A’ 출시

- 가상 3D 서라운드 사운드 기능 탑재해 입체적인 사운드 구현

- 14일부터 10일 동안 신제품 출시 기념 이벤트 진행



세계적인 악기 및 음향기기 전문기업 야마하뮤직코리아㈜(대표: 사이토 요이치로)가 홈시어터 입문자를 위한 사운드바 ‘SR-B20A’를 출시한다고 밝혔다.

최근 집에서 동영상 플랫폼과 IPTV를 통해 영화, 드라마를 즐기는 시간이 늘면서 홈시어터를 비롯한 관련 가전 및 음향기기의 홈코노미 시장이 팽창하고 있다. 홈코노미는 집(home)과 경제(economy)의 합성어로 밖에 나가지 않고 집에서 이뤄지는 모든 경제 활동을 뜻한다.

신제품 사운드바 ‘SR-B20A’는 야마하 고유의 음향 기술이 더해진 제품으로 직접 영화관이나 공연장에 가는 대신 집에서도 현장 분위기를 충분히 느낄 수 있도록 더욱 풍부한 사운드와 편의성을 갖춘 것이 특징이다.

‘SR-B20A’는 DTS Virtual:X 3D 서라운드 모드가 탑재되어 전후면, 좌우 그리고 높이까지 가상 3D 서라운드 사운드를 제공하여 일반 스피커에서 경험할 수 없는 몰입감을 선사한다. 듀얼 서브우퍼가 내장된 슬림한 일체형 디자인으로 TV 앞에 놓아도 시야를 방해하지 않으며 키홀 벽걸이 설계로 손쉽게 벽에 설치할 수 있다.

4가지 사운드 모드를 통해 영화, 음악, 게임 등을 최적의 사운드로 감상할 수 있고 클리어 보이스 기능으로 영화나 드라마의 대사를 선명하게 들을 수 있다. 또한 ‘SR-B20A’ 전용 애플리케이션 ‘사운드바 리모트(Sound Bar Remote)’는 심플한 디자인이 적용되어 볼륨 조절, 모드 변경 등의 조작이 직관적이고 간편하다.

야마하뮤직코리아 AV영업팀 전준근 팀장은 “신제품 ‘SR-B20A’는 사운드바의 문턱을 낮추기 위한 보다 합리적인 가격의 제품으로 기대 이상의 서라운드 퍼포먼스를 경험할 수 있는 제품”이라며 “SR-B20A’ 사운드바를 통해 나만의 홈시어터를 만들고, 방구석1열을 즐겨보길 바란다”고 전했다.

사운드바 ‘SR-B20A’은 블랙, 레드 두 가지 색상으로 출시되었으며, 권장 소비자가격은 24만 8천 원이다. 전국 야마하 공식 대리점과 직영점에서 구매 가능하다.

한편, 야마하뮤직코리아는 사운드바 ‘SR-B20A’ 출시를 기념해 9월 14일(월)부터 23일(수)까지 10일 동안 온라인 쇼핑몰에서 할인 및 사은품 이벤트를 진행한다. 출시 이벤트 및 제품에 대한 자세한 사양은 야마하뮤직코리아 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

