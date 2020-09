싱가포르서 승차 공유 요금 비교 앱 등장…"같은 거리도 가격 차이"

[아시아경제 정현진 기자] 싱가포르에서 승차 공유 서비스 업체 간 요금을 비교하는 애플리케이션(앱)이 나와 이용자들의 교통비 절약에 도움을 주고 있다.

15일 일간 스트레이츠타임스에 따르면 청년 기업인 2명이 창업한 스퍼는 현재 싱가포르에서 승차 공유 서비스를 제공하는 컴포트델그로, 그랩, 고젝의 요금을 비교하는 앱 서비스를 제공하고 있다. 지난 4월부터 서비스를 시작한 스퍼는 싱가포르 육상수송국의 공개 응용프로그램 인터페이스(API)를 활용한다.

공동 창립자이자 최고경영자(CEO)인 마크 림은 "스퍼는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 시기에 탄생했다"면서 "승차 공유 서비스를 이용하는 고객들이 매번 2~3싱가포르달러(약 1730~2600원)를 절약하면 결국엔 꽤 큰 돈을 아끼는 데 도움이 될 수 있다고 생각했다"고 말했다. 이어 "어떤 회사와도 연관이 없기 때문에 우리 서비스는 정직하다"고 강조했다.

스트레이트타임스는 지난 11일 스퍼 앱을 직접 사용해 본 결과 오전 11시30분 교외에서 4.6㎞ 거리를 운행하는데 각 업체가 책정한 요금은 2싱가포르달러 가량 차이가 있었다고 전했다. 또 스퍼 앱을 통해 주중 오후 9시쯤 같은 경로에 대한 요금을 확인했을 때 차이가 있었다고 설명했다.

림 CEO는 스퍼로 인해 승차 공유 서비스 업체간 요금이 변경될 뿐 아니라 경쟁이 붙고 있는 상황이 포착되고 있다면서 고객들이 앱을 통해 더 저렴한 승차 공유 서비스 요금을 제공하는 곳을 찾는 쪽으로 몰리게 될 것으로 본다고 밝혔다.

공동 창업자인 티모시 고 최고기술경영자(CTO)는 현재 승차 공유 서비스 업체 세 곳 외에 SMRT, 타다도 앱에서 요금 비교가 가능하도록 준비하고 있다고 설명했다.

