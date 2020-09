김해시·무로거리상인회, 청결유지 협약 ··· 무단투기 근절

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자]경남 김해시와 무로거리상인회(이하 상인회)는 내외동 무로거리에서 일대 쾌적한 환경 조성을 위해 올바른 생활 쓰레기 배출과 자발적 청소 등을 골자로 한 청결 유지 협약을 체결했다고 14일 밝혔다.

무로거리는 김해 대표 먹자골목이자 상권 활성화 특화 거리로써 시와 상인회는 지속해서 증가하고 있는 생활 쓰레기의 감량과 깨끗한 거리를 만들기 위해 협약을 맺게 됐다.

이번 협약으로 상인회는 자발적 청소, 생활 쓰레기 배출시간 및 요일 준수, 정확한 분리배출 등 올바른 쓰레기 배출을 위해 노력하기로 했으며, 시는 청소도구 등을 지원하고 담배꽁초 전용 쓰레기통을 먼저 시범 배치했다.

앞으로 시는 생활 쓰레기의 불법·무단투기에 대한 강력한 단속과 함께 배출시간 미준수, 종량제봉투 미사용, 재활용품 혼합배출에는 수거 거부와 과태료 부과 등의 행정조치를 취할 예정이다.

또 시의 생활환경해설사 등을 집중적으로 투입해 상인회와 합동으로 안내문을 배포하는 등 상인들의 올바른 생활 쓰레기 배출을 적극적으로 유도한다.

아울러 무분별한 무단투기를 예방하고 아름다운 환경 조성을 위해 거리 미화용 꽃 화분 배치, 담배꽁초 전용 쓰레기통 설치를 확대하는 등 다양한 시책을 펼칠 계획이다.

김상준 환경국장은 “이번 협약을 바탕으로 김해시 대표 상권인 무로거리가 쾌적하고 깨끗한 환경을 유지할 수 있도록 모두 함께 노력해 달라”고 당부했다.

