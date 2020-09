국시거부 유보한 의대생들, 동맹휴학도 중단

[아시아경제 조현의 기자] 의대생들이 국가고시 거부를 잠정 유보한 데 이어 동맹휴학을 중단하기로 했다.

대한의과대학·의학전문대학원 학생협회(의대협)는 전날 오후 4시부터 이어진 대의원회 회의를 통해 이같이 의결했다고 14일 밝혔다.

국시 응시자인 본과 4학년생을 제외한 전국 의대생 1만5542명 중 휴학계를 제출했던 1만4090명(91%)이 학교로 돌아갈 수순을 밟을 것으로 보인다.

의대협은 이와 함께 동맹휴학 중단의 조건으로 내걸었던 '보건의료 정책 상설감시기구'를 구성해 활동에 들어가기로 했다.

상설감시기구는 의·정 합의안의 이행 감시와 지역의료 불균형 및 필수·기피 과목 등 의료문제 해결을 위해 운영될 예정이다.

해당 기구에는 의대협과 전국의과대학교수협의회가 참여한다. 의대협은 "이 기구는 두 단체를 시작으로 계속 규모를 키우며 대한전공의협의회 등 젊은의사단체를 넘어 의료계 내 여러 직역과 연대할 예정"이라고 밝혔다.

조승현 의대협 회장은 "기존 단체행동을 넘어 더욱 능동적으로 보건의료체계를 감시하겠다"며 "정부가 또 국민의 건강권을 위협하는 정책을 강행한다면 전 의료계와 함께 단체행동을 불사할 것"이라고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr