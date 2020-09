'1호가' 김학래, 외제 스포츠카 공개…최양락 "발렛파킹 해주겠다"(종합)

[아시아경제 김정호 기자] 개그우먼 김지혜와 개그맨 박준형이 소극장에서 공연을 해 눈길을 끌었다.

13일 오후 방송된 JTBC '1호가 될 순 없어'(이하 '1호가')에서는 소극장을 찾은 김지혜와 박준형 부부, 팽현숙 국밥집에서 만난 김학래, 임미숙, 최양락의 모습이 전파를 탔다.

이날 방송에서 박미선은 "다른 부부들은 위기를 잘 이겨내고 있지만 김지혜, 박준형이 불안하다"며 요즘 다툼이 잦다고 말했다.

이에 김지혜는 박준형이 달라졌다며 "요즘 인기가 올라오니까 대기실에서 '내가 숨은 MC다'고 말했다"고 폭로했다. 아울러 박준형은 "그래서 김지혜와 오랜만에 데이트했다"고 말해 웃음을 자아냈다.

더불어 박미선은 "개그맨들 사이에서 지혜가 인기가 정말 많았다"며 "지혜가 준형이를 선택한 것"이라고 말했다. 이를 들은 박준형은 "그렇게 인기 많은 친구가 저를 좋아했다는 건 치명적인 부분이 있다는 이야기"라고 말했다.

나아가 박준형은 "김지혜의 그 인기가 지금은 장도연에게 몰려있는데 지금 모든 남자 개그맨들이 장도연을 좋아한다"고 밝혔다.

박미선은 "개그맨이랑 결혼하는 거 괜찮은데 마음 고생할 준비 해야 한다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이후 박준형과 김지혜의 일상이 공개됐다. 두 사람은 소극장을 방문했다. 윤형빈이 운영하는 소극장이었다. 윤형빈은 "박준형의 극장장에 제가 소속되어있었는데 이제는 제가 극장장이 됐다"고 언급했다. 이에 김지혜는 "홍대에 오랜만에 왔는데 젊은 친구들이 사인을 요청해서 깜짝 놀랐다"고 감격해 눈길을 끌었다.

이어 두 사람은 공연을 펼쳤다. '달려라 하니'를 패러디한 작품이었다. 김지혜는 박준형에게 "오랜만에 뛰었더니 가슴이"라며 "이수근이다"라고 말했다. 이어 "앞뒤가 똑같다"고 했지만 관객들은 싸늘한 표정을 지었다.

이에 박준형은 "윤형빈 때문이다"고 말했다. 이후 김지혜와 박준형은 다른 개그맨들을 만났다. 회식 중 박휘순은 김지혜, 박준형 부부에게 결혼을 하면 인생이 바뀌기도 하냐고 물었다. 그러면서 "지금 연애하고 있는데 곧 날짜 잡을 생각이다"고 설명했다.

박휘순은 "연하인데 많이 어리다"고 말했다. 그러자 윤형빈은 "형수님 댁에서 반대를 엄청 한다더라"며 "아버님이 되게 언짢아 하신다"고 말했다.

이를 본 박미선은 "개그맨들이 결혼 허락받으러 가면 처갓집에서 실망하지 않냐"며 "우리 엄마는아유 심형래를 만났어야지'라고 했다"고 말했다. 이에 김학래는 "우리 장모님도 똑같다"고 맞장구 쳤다.

그러면서 박미선은 "아직 개그맨끼리의 사돈은 없다"고 말했다. 이에 김학래는 "사실 나는 이쪽보단 장도연이 더 좋다"며 "중국집도 줄 것"이라고 말했다. 그러자 장도연은 절하며 "그럼 시아버님 운동화 제가 신어도 되냐"고 말해 웃음을 자아냈다.

한편, 최양락은 팽현숙의 순댓국집에서 주차 관리를 하던 도중 고급 외제차를 목격했다. 고급 외제차의 주인은 바로 임미숙과 김학래였다.

최양락은 두 사람이 타고 온 고급 외제차를 운전해보고 싶은 마음에 "내가 발렛파킹을 해주겠다"고 전했다. 하지만 김학래는 "이거 운전 안 해보지 않았냐. 어디 긁히면 수리비가 천문학적이다"라고 극구 만류해 궁금증을 자아냈다.

이어 순댓국을 먹으며 서로의 근황을 나누던 중 팽현숙은 나이보다 젊어 보이는 김학래의 패션 감각을 칭찬했다. 이에 우쭐해진 김학래는 명품 셔츠를 은근히 자랑했다. 또 최양락의 헤어스타일을 지적하며 자신은 성수동의 바버샵을 다닌다고 뽐냈다.

그러면서 "헤어스타일을 좀 바꿔야 하지 않냐. 그래도 소탈해서 보기 좋다"며 최양락을 공격했다.

계속되는 김학래의 공격에 복수를 기다리던 최양락은 "사실 형님은 최근에 거의 대머리지 않았냐. 뒷머리 끌어와서 앞에다 심어서 그런 거지 뭐가 젊어 보인다는 거냐"라고 말해 주변을 폭소케했다.

