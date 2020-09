▲ 박종애 씨 별세, 박정호(광주 북부경찰서 여성청소년과장) 씨 부친상 = 11일 오후 4시, 목포 참사랑병원장례식장 특2 호실, 발인 13일 오전 9시. ☎ 061-244-4400

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr