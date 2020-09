위태로운 부산영화제…개막 미루고, 행사 줄이고

코로나19 확산으로 개·폐막식·레드카펫 등 취소

"사회적 거리 두기 2단계 이상이면 개최 취소할 수도"

올해 부산국제영화제 개막이 2주 미뤄진다. 영화제 측은 11일 임시 총회에서 다음 달 7~16일 예정됐던 영화제 일정을 같은 달 21~30일로 조정했다. 추석 직후 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산세가 커질 수 있다고 판단했다. 영화제 측은 같은 이유로 야외 행사와 소규모 모임도 진행하지 않는다. 개·폐막식, 레드카펫, 무대 인사, 오픈 토크 등이다. 해외 관계자도 초청하지 않으며 영화인 간 교류를 위해 마련했던 리셉션과 파티도 취소했다. 단 아시아콘텐츠&필름마켓과 아시아프로젝트마켓, 비프 포럼 등은 온라인으로 진행한다. 관계자는 "강력한 방역과 안전한 운영을 위한 조치"라며 "영화 상영에만 집중할 계획"이라고 했다. "영화제가 선정한 작품도 영화의전당 한 곳에서만 상영한다"며 "정부 지침에 따라 철저하게 방역을 지키며 운영하겠다"고 했다. 코로나19 확산이 계속되면 이마저도 무산될 수 있다. 관계자는 "변경한 일정에 사회적 거리 두기가 2단계 이상 적용되면 개최를 취소할 수도 있다"고 했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr