정경호 "4~5년간 여자친구에게 소·돼지 말고 닭만 먹였다"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 정경호가 공개 열애 중인 연인 최수영과 4~5년 간 소·돼지고기 한 번 안 먹은 사연을 전했다.

11일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에서는 드라마 '슬기로운 의사생활'로 많은 사랑을 받은 정경호가 출연해 허영만과 함께 서래마을 맛집 탐방에 나섰다.

이날 김치 삼겹살 두부 스테이크를 먹던 정경호는 갑자기 "고기를 먹고 한 번 아픈 적이 있었다"고 고백했다.

정경호는 자신이 'B형 간염 보균자'라면서 "간염 위험이 있다고 해서 5~6년 동안 돼지고기와 소고기를 안 먹었다. 생선 많이 먹었다"고 말했다.

이어 정경호는 공개 열애 중인 최수영을 언급하며 "제가 연애를 8년 동안 하고 있다. 근데 4~5년 동안 여자친구에게 고기 한 번 사준 적이 없이 닭만 계속 먹였다. (최수영이)'이러다 알 낳겠다'고 하더라"고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 정경호는 "이제 돼지고기 잘 먹는다"라고 덧붙였다.

