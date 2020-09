나스닥 혼조세...니콜라 10%↓·애플과 테슬라도 약세

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 지난 3월 이후 최악의 한주를 보낸 나스닥지수가 반등시도를 이어가려하고 있지만 힘에 부치는모습이다.

11일(현지시간) 오전 10시경 뉴욕증시에서 나스닥지수는 전일 대비 소폭 하락한 1만895를 기록했다. 개장 직후 1만1000선을 회복하는 등 상승세를 보였지만 얼마안돼 상승폭을 반납했다. 나스닥 지수는 이후 상승과 하락을 오가며 혼조세를 보이고 있다. 이날 나스닥지수는 다우존스30산업평균지수, S&P500지수에 비해서도 약세가 부드러진다.

주요 기술주들은 여전히 부진한 모습이다. 오전 10시10분 현재 애플은 낙폭이 계속 커지며 1.96% 하락 했다. 테슬라도 2.15%의 하락세를 보이고 있다. 아마존, 페이스북, 마이크로소프트 등 주요 기술주들은 1% 정도의 조정을 받고 있다.

하루전 공매도 전문 투자사로 부터 사기의혹이 제기되며 11%나 추락했던 수소트럭업체 니콜라는 이날도 10%나 하락한 33달러선에 거래 중이다. 니콜라 주가는 GM의 11% 지분 투자 발표 이전 수준으로 되돌아갔다.

