"거의 모든 의혹 사실 아냐", "도넘은 정치공세" 與, 추미애 엄호 총력

유튜브 채널서 '긴급 라이브' 방송 진행

"盧·조국 공격 받은 역사 반복되면 안돼"

당 최고위서도 "가짜뉴스", "정치공세" 등 적극 엄호

[아시아경제 임주형 기자] 추미애 법무부 장관 아들 서모 씨의 군복무 당시 특혜 의혹과 관련, 여당이 적극적으로 추 장관 엄호에 나섰다. 더불어민주당은 야당이 제기한 의혹에 대해 "가짜뉴스", "정치공세"라고 규정하며 목소리를 높였다.

11일 오후 민주당 유튜브 채널' 씀'에서는 긴급 라이브 방송 '추미애 장관 아들 특혜? 팩트나 알고 말해'가 진행됐다. 이날 방송에 출연한 김종민 민주당 최고위원은 같은 당 설훈·황희 의원 등과 함께 '의혹 제기에 대해 적극적으로 대응하겠다'는 취지로 주장했다.

김 최고위원은 "그간 민주당이 적극적 대응을 하지 못해 답답한 분들이 많아서 너무 죄송하다"며 "앞으로 대한민국을 바꾸는 180석을 꼭 할 것"이라고 밝혔다.

이어 "국민의힘은 문재인 정부와 민주당에 건수만 생기면 부풀려서 '국정농단, 탄핵 때 당했는데 너희도 맛 좀 봐라'하고 주먹질하는 것"이라며 "수구 정치 세력의 비양심적 정치 선동, 정치검찰의 결탁, 편파언론의 호응으로 고(故) 노무현 전 대통령, 조국 전 법무부 장관이 공격받은 역사가 또 반복되면 안 된다"고 주장했다.

추 장관 아들 서 씨를 둘러싼 휴가 특혜 의혹은 거짓이라고 주장하기도 했다.

김 최고위원은 "무릎 연골 수술을 하면 4급 (판정) 가능성이 있는데, 엄마가 정치인이라 특혜 시비가 일까 봐 신청도 안했다"며 "편하게 군 생활을 하고 싶으면 중간에 의병제대를 알아보는 게 정상이지, 딸랑 병가 특혜를 받는다는 것은 말이 안 된다"고 말했다.

황 의원은 이날 "추 장관 선거운동 당시 아들 서 씨가 유세도 하고 적극적으로 하는 과정에서 보좌진들과 친해졌다"며 가까운 사이니까 (보좌관이) 문의를 한 정도인 것"이라고 말했다.

추 장관 부부가 국방부 민원실에 직접 아들 병가 연장에 관해 청탁했다는 의혹에 관련해서는 "청탁은 고위직에다가 은밀히 이야기하는 것"이라며 "당 대표였던 추 장관이 왜 굳이 민원실 실무 담당에 전화해 청탁을 하겠는가"라고 반문했다.

설 의원은 "민원을 왜 했느냐라고 하지만 민원은 누구도 할 수 있다"며 "당시 당직병장이 상황을 잘 몰랐거나 비틀었을지 모르겠지만, 잘못된 판단과 정보로 이런 일이 벌어진 것"이라고 지적했다.

한편 이날 민주당 지도부는 야당이 제기한 의혹에 대해 '거의 모두 사실이 아니다'라고 주장하며 추 장관을 적극 엄호하기도 했다.

김 최고위원은 이날 국회에서 열린 최고위원회에서 "신원식 의원의 군대 부하가 가짜 허위사실을 폭로하고 녹취록이라고 흔든 것"이라며 "이런 가짜뉴스로 국민 마음을 심난하게 하지 말아야 한다"고 밝혔다.

그러면서 "사실 관계를 면밀하게 보면 현재까지 나온 거의 모든 의혹은 거의 사실이 아니다"라며 "추 장관 아들은 규정에 따라서 정상적으로 휴가를 승인받아 다녀온 것"이라고 강조했다.

염태영 최고위원은 "언론의 편향된 왜곡과 야당의 정치공세가 도를 넘고 있다"며 "조국 전 법무부장관부터 추 장관에 이르기까지 대다수 언론은 사실보다 예단으로, 취재보다 추리로 기사를 만들고 있다"고 지적했다.

이어 "진실규명보다 정치적 단죄효과를 노린 것"이라고 꼬집었다.

신동근 최고위원은 "국민의힘이 무차별적 의혹제기로 추 장관 아들이 특헤 휴가를 간 것처럼 몰아가고 있다"며 "조 전 장관에 대한 무차별적 의혹제기가 재판 과정에서 허위사실로 속속 밝혀지듯, 추 장관 아들에 대한 의혹제기도 사실에 근거한 것인지 확인해 봐야 한다"고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr