강경화, 다음주 베트남 간다…코로나19 이후 독일 이어 두번째

양국 외교당국, 17~18일 베트남 방문 일정 협의

기업인 등 필수인력 '신속통로' 제도 마련 논의할 듯

[아시아경제 임철영 기자] 강경화 외교부 장관이 내주 베트남 출장길에 올라 기업인 입국 간소화 절차인 '신속통로' 개설 등을 논의한다.

11일 외교 소식통에 따르면 한국과 베트남 양국은 17~18일 강 장관의 방문 일정을 조율하고 있는 것으로 알려졌다. 강 장관은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 중단된 대면 외교를 지난달 독일을 시작으로 재개하고 있다. 외교부 당국자는 "베트남과는 고위급 교류 등 양자 관계 전반에 대해 긴밀히 협의해오고 있으나 구체 일정 관련해서는 현재 확인해 줄 수 있는 사항은 없다"고 설명했다.

강 장관은 베트남을 방문해 팜 빙 밍 베트남 부총리 겸 외교장관을 만나 양국의 코로나19 상황을 공유하고 신남방 정책 추진을 포함해 한반도 정세, 한-아세안 협력 방안 등에 대해서 논의할 것으로 보인다.

이번에는 한국 기업이 다수 진출해 있는 베트남과 '신속통로' 개설을 하기 위한 협의를 적극적으로 진행될 가능성이 높다. 베트남은 지난 7월 양국 장관 통화에서 신속통로 제도 도입의 필요성을 언급했으나 아직까지 가시적인 성과를 거두지 못하고 있다. 예외적 입국이 허용돼 한국 기업인들이 입국하기는 했으나 여전히 국경의 문턱이 높은 상황이다.

강 장관은 이번 방문에서 한국과 협력 방안에 대한 의견을 나누고 교착 상태에 놓인 한반도 평화프로세스에 대한 지지도 요청할 것으로 보인다. 한편 강 장관은 베트남 방문길에 싱가포르를 들르는 방안을 검토했지만 코로나19 확산 우려로 성사되지 않은 것으로 알려졌다.

