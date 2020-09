"잘못 입금해서…환불해 주세요" 새로운 사기수법 기승

"9만8천원 주문했는데, 실수로 98만원 입금했다" 피싱

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 최근 추석을 앞두고 선물 주문을 악용하는 새로운 수법의 사기가 기승을 부리고 있는 것으로 드러났다. 소상공인들을 대상으로 휴대폰 문자를 위조해 "입금을 잘 못 했으니 돈을 돌려달라"는 방식이다.

11일 MBC 뉴스데스크는 작은 점포를 운영하며 참기름과 들기름을 판매하는 A씨가 최근에 겪은 황당한 사기 사건을 소개했다.

MBC에 따르면, A씨는 영업을 끝낸 밤 11시께 "입금을 잘못했으니 계좌이체를 해달라"는 문자를 받았다.

상대방은 입금 내역을 보내며 "추석 선물용으로 9만 8천원 짜리 참기름 세트를 주문했는데, 실수로 98만 원을 입금했으니 차액을 되돌려 달라"고 요구했다.

상대가 보여준 문자메세지는 실제 금융기관에서 보낸 알림 문자로 보였지만, 사실은 신종 보이스피싱 수법이었다.

A씨는 즉시 확인 전화를 걸었고, 상대방은 '자신의 부인 계좌로 차액 88만2천 원을 입금해 달라'며 속임수를 이어갔다.

왠지 의심이 들어 세 차례나 통화를 이어가며 물어본 끝에 A씨는 결국 돈을 입금하지 않았다.

최근 추석을 앞두고 소상공인들이 모이는 온라인 커뮤니티에는 같은 번호, 같은 수법에 당했다는 피해 글이 많이 올라오고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr