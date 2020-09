HDC현대산업개발이 11일 아시아나항공 인수합병(M&A) 무산의 책임이 금호산업에 있다고 주장했다.

현산은 이날 "아시아나항공 및 금호산업으로부터 계약 해제 및 계약금에 대한 질권 해지에 필요한 절차를 이행해 달라는 통지를 받았다"고 공시했다.

현산은 "아시아나항공 및 금호산업은 당사가 거래종결 의무를 이행하지 않았음을 사유로 계약 해제를 주장하고 있다"면서 사실은 이와 다르다고 덧붙였다.

현산은 "이번 계약의 거래종결이 이루어지지 않은 것은 매도인 측의 선행조건 미충족에 따른 것"이라며 "법적인 검토 이후 관련 대응을 진행할 예정"이라고 밝혔다.

앞서 금호산업과 KDB산업은행은 이날 오후 아시아나항공 M&A 우선협상대상자로 선정된 HDC현산이 최종시한까지 결정을 내리지 않아 계약이 결렬됐다고 선언했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr