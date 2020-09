"주민이 자가격리 이탈했어요" 중학생 딸이 엄마 112에 신고

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 중학생 딸이 자신과 싸우고 나가면서 자가격리를 위반한 엄마를 경찰에 신고했다.

자가격리 위반으로 이웃이나 공무원 등에 적발당한 사례는 있었지만, 가족이 가족을 신고하는 사례는 이번이 처음이다.

11일 부산시에 따르면, 부산에 사는 40대 엄마와 중학생 딸은 이달 초 신종 코로나바이러스감염증 확진자와 접촉해 검사에서 음성 판정을 받고 관할 보건소로부터 15일까지 자가격리하라는 통지를 받았다.

함께 자가격리하던 모녀는 지난 9일 저녁 말다툼을 했고, 화가 난 엄마는 밖으로 나가 아파트 주차장에 있는 자가용에 머물렀다.

딸은 엄마가 집을 나선 뒤 아파트 문을 잠그고 112에 전화해 "주민이 자가격리를 위반했다"고 신고했다.

이에 경찰과 자가격리자를 관리하는 자치단체 담당자가 아파트에 도착해 신고자를 설득했다.

딸은 결국 아파트 문을 열었고 엄마는 집을 나선 지 50분만인 저녁 7시30분께 귀가했다.

자가격리 수칙을 위반하면 1년 이하 징역 또는 1000만원 이하 벌금에 처한다.

부산시는 고의성이 없었던 점, 주차장에 있는 자가용에만 잠시 있었다는 점 등을 들어 엄마를 계도 조치만 하기로 했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr