에듀윌, 공인중개사 '온라인 설명회' 유튜브 생방송 개최...16일 합격 노하우 방출

오는 16일 오후 8시30분, 종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)이 공식 유튜브 채널을 통해 ‘공인중개사 온라인 설명회’를 개최한다.

이번 설명회는 1시간 동안 2021년 공인중개사 시험을 대비할 수 있도록 구성했다. 초보 수험생을 위한 합격 가이드와 쉬운 동차합격의 비법을 제시하며, 설명회 단독 특별혜택과 현금 100만원 등 푸짐한 경품도 제공된다.

총 3부로 구성된 에듀윌 공인중개사 온라인 설명회는 2021년 공인중개사 시험 합격이 쉬워지는 에듀윌만의 노하우를 비롯해 공인중개사 전망과 과목별 출제경향예측을 통한 효율적인 학습법을 공개한다.

특히 에듀윌 전문 교수진과 합격연구소장, 선배 합격생과의 Q&A를 통해 개인별 맞춤 학습전략뿐만 아니라 공인중개사 시험에 대한 궁금증을 실시간으로 해결할 수 있도록 구성했다.

방송 중 추첨을 통해 현금 100만원(1명), 홍삼선물세트(1명), 갤럭시탭(1명), 100%환급 평생패스 플러스 50% 수강할인권(2명), 시크릿 합격키트(3명), 피자세트(4명)와 치킨세트(4명) 등을 증정할 예정이며, 시청자 전원에게 파격특가와 스타벅스 커피를 추가로 증정한다.

생방송 전까지 진행하는 사전 알림 이벤트를 통해 선착순 200명에게 합격처방전, 공인중개사 기초용어집, 합격노트 세트 등 에듀윌 합격 굿즈를 제공하며, 사전질문까지 등록하면 추첨을 통해 스타벅스 커피를 추가 증정한다.

온라인 설명회 참여를 원하는 수험생은 유튜브 검색창에서 ‘에듀윌’을 검색한 후, 에듀윌 공식 유튜브 채널을 통해 공인중개사 온라인 설명회를 시청할 수 있으며, 사전 알림 이벤트 신청은 에듀윌 공식 홈페이지에서 가능하다.

