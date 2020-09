[증시키워드] - 남북평화, 돼지열병, 2차전지..

라씨 매매비서는 매일 아침 이슈와 관련종목을 분석/요약하여 제공하고 있다. 현재 시장에서 주목 받고 있는 종목들을 한 눈에 확인함과 동시에 AI매매신호의 현황을 체크해 바로 투자에 활용할 수 있어 많은 투자자들이 이용하고 있다.

[오늘의 핫이슈 관련 종목] 클릭▶

[오늘의 핫이슈 관련 종목] 무료 확인▶

라씨 매매비서는 로그인 없이 무료로 종목에 대한 AI매매신호와 정보도 한 번에 조회할 수 있는 서비스로, 투자자는 핫이슈 키워드와 관련 종목의 AI매매신호 내역도 상세히 확인할 수 있어 매매 결정에 도움을 받을 수 있다.

→ 관련종목 매매신호 실시간 알림받기 ▶▶▶

[라씨 매매비서 오늘의 관심종목]

유나이티드제약 유나이티드제약 033270 | 코스피 증권정보 현재가 97,500 전일대비 2,500 등락률 -2.50% 거래량 4,169,027 전일가 100,000 2020.09.11 15:30 장마감 관련기사 유나이티드제약, 검색 상위 랭킹... 주가 0.0%제가 셀트리온 말씀드렸죠? 러시아랑 손잡을 가능성!유나이티드제약, 검색 상위 랭킹... 주가 22.35% close , 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 62,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 62,400 2020.09.11 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 순매수세에 보합권 마감...2390선코스피·코스닥, 장중 동반 약세 지속카카오게임즈 '따상상'에…임직원 스톡옵션 최소 4억 '대박' close , 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 153,500 전일대비 12,500 등락률 +8.87% 거래량 4,168,173 전일가 141,000 2020.09.11 15:30 장마감 관련기사 신풍제약, 구충제(펜벤다졸 등) 테마 상승세에 8.51% ↑“ㅇㅇㅇㅇㅇ” 진단키트 생산경쟁! 핵산추출장비 수출! 대박호재 떳다!신풍제약, 검색 상위 랭킹... 주가 4.79% close , 수젠텍 수젠텍 253840 | 코스닥 증권정보 현재가 49,800 전일대비 5,750 등락률 +13.05% 거래량 6,198,317 전일가 44,050 2020.09.11 15:30 장마감 관련기사 수젠텍, 주가 4만 3900원.. 전일대비 4.28%수젠텍, 검색 상위 랭킹... 주가 -5.97%[특징주]수젠텍, 코로나 항체 진단키트 FDA 승인에 5일 연속↑ close , 초록뱀 초록뱀 047820 | 코스닥 증권정보 현재가 3,010 전일대비 300 등락률 +11.07% 거래량 252,657,099 전일가 2,710 2020.09.11 15:30 장마감 관련기사 초록뱀, 주가 3050원.. 전일대비 12.55%초록뱀, 주가 2700원.. 전일대비 -7.69%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.