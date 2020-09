한국도로공사 장유(서부산)휴게소는 코로나19 감염확산 방지를 위해 1인1탁자,한쪽방향 앉기 등 사회적 거리두기 실천에 적극 동참하고 있다고 14일 밝혔다.

장유(서부산)휴게소는 방역·소독은 물론 직원 마스크 착용, 손소독제·체온계 비치·계산대 투명막 설치 등 코로나19감염증 지역사회 확산 차단을 위해 다양한 고객 안전 대책을 펼치고 있다고 밝혔다.

휴게소 관계자는 “많은 고객들이 찾는 다중이용시설의 특성을 감안해 보다 적극적인 코로나19 감염확산 방지에 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

