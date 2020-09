【증권가추천】 성장의 모터 달았다! 꼭 사야할 '전기차 株'

▶내일 급상승 예상 '전기차 관련주' TOP5 ▶종목 즉시 확인 (클릭)

자동차의 패러다임이 전기차로 급격하게 변하고 있다.

국가별로 전기차 혜택을 늘리고 친환경 정책을 연달아 펼치면서 전기차의 공급과 수요가 급등하고 있기 때문이다. 특히, 장기적으로 내연기관 퇴출을 공식적으로 천명하는 국가들이 늘면서 전기차 시장이 가파르게 성장할 것이라는 전망이다.

특히, 최근 테슬라가 일본 도요타를 제치고 전 세계 자동차 기업 시가총액 1위를 기록한 장면은 시대의 변화를 상징적으로 보여준 장면이었다.

이는 당장의 실적에서도 나타나는데, 테슬라의 2분기 판매량은 9만 650대로 전망치인 7만 2000대를 크게 상회하면서 전기차 시장을 견인하였다.

뿐만 아니라 국내에서도 전기차 판매량이 기하급수적으로 늘어나고 있다. 2019년 4만 6966대를 기록했던 국내 전기차 보급대수는 2020년 8만 4150대로 예측되고 있다. 그러나 국내 양산차업체들이 연이어 전기차 신차를 출시하고 있고 테슬라의 인기가 날로 치솟고 있어 예측을 크게 상회할 것으로 보인다.

이러한 상황을 상징하듯 관련주들의 주가도 급등했다. 에코프로비엠의 경우 연초 대비 130% 이상 주가가 올랐고, 대주전자재료도 101% 이상 주가가 올랐다. 이외 다른 관련주들 역시 60% 이상 올랐다.

데이드투자그룹의 최현우 전문가는 "전체 자동차 시장 대비 전기차 대체율은 아직까지 크지 않다. 그러나 전세계가 빠르게 전기차 보급율을 늘리는 정책을 시행하고 있어 내연기관에서 전기차로 전환하는 사람들이 꾸준히 늘어나고 있다. 전문가의 도움을 받아 적정시점에 매수한다면 엄청난 수익으로 연결지을 수 있다."라고 설명했다.

