참든건강과학, 추석 명절 선물 최대 40% 할인 행사

코로나19로 사회적 거리두기가 강조되고 건강에 대한 관심이 높아진 요즘, 유기농 건강식품 기업 참든건강과학(대표 심재근)이 추석을 앞두고 ‘마음은 가깝게, 거리는 멀게! 건강을 배송하세요’라는 타이틀로 추석 맞이 행사를 진행한다고 11일 밝혔다.

업체 관계자는 “코로나19로 배달, 온라인 쇼핑, 언택트 소비에 맞춰 코로나 여파로 인해 올 추석 부모님이나 고마운 분들을 직접 찾아 뵙지 못하는 분들을 위해 정직한 원료를 바르게 담은 건강즙 선물로 멀리 떨어져 계시는 분들께 마음을 전했으면 한다”고 말했다.

10월 11일까지 진행되는 이번 행사는 부모님, 가족, 지인에게 선물용으로 적합할 수 있는 유기농원재료로 만든 ‘숨쉬는 야채수’를 비롯해 양배추, 양파, 비트 등 전품목을 최대 40%할인 및 베스트셀러, 가족사랑선물 세트 할인, 다섯 가지 뿌리채소의 영양을 가득 담은 야채수 할인가 판매 등 다양한 할인행사와 라이브 랜선 쇼핑, 댓글 이벤트 등 다양한 이벤트가 진행된다.

심재근 대표는 “코로나19로 소비심리가 위축되어 있고 ‘비대면 추석’ 선호도가 높다. 이로 인해 많은 어려움을 겪고 계신 분들과 추석을 맞아 고향에 내려가지 못하는 분들에게 희망의 메시지와 함께 건강을 선물하고 고객과 함께 코로나19를 극복하고 싶다. 건강에 대한 관심이 높은 올 추석, 사랑하는 분들과 거리는 떨어져 있어도 마음은 가깝게 건강을 선물해보시길 바란다.”고 말했다.

농가와의 계약재배를 통해 신선한 유기농 원재료를 공급받아 HACCP인증 시설에서 제조한 유기농 야채수, 양배추즙, 비트즙, 홍삼즙 등 다양한 건강즙 제품은 참든 홈페이지에서 10월 11일까지 할인된 가격으로 온라인 구매 가능하다.

