케이뱅크, 이달부터 IT 인력 집중채용

[아시아경제 김효진 기자] 케이뱅크는 이달부터 정보기술(IT) 분야 인력을 집중 채용할 예정이라고 11일 밝혔다.

채용 직무는 계정계 여ㆍ수신 코어뱅킹 개발 및 운영 담당자, 빅데이터 시스템 개발 및 운영 담당자, 빅데이터 전문가 등 10여개 분야다. 케이뱅크는 두 자릿수 인력을 채용할 예정이다.

IT 직군 채용의 경우 지원자 편의를 고려해 서류 지원 마감일 이후 빠르면 2주 안에 최종 합격자 통보까지 끝마치는 방식으로 진행된다.

또 재직 중인 지원자를 고려해 화상회의 솔루션을 이용한 비대면 실무 면접, 근무 시간 외 면접도 진행할 방침이다. 개발자 채용의 경우 서류 합격자에 한해 코딩테스트를 실시한다.

구체적인 모집 분야 및 자격 요건은 이달 말부터 케이뱅크 인재 채용 홈페이지에서 순차로 확인할 수 있다.

케이뱅크는 지난 6월 말 약 4000억원 유상증자가 결정된 이후 인재채용과 영업의 속도를 빠르게 높이고 있다.

7월엔 UX(사용자 경험), UI(사용자 환경) 등 애플리케이션(앱) 개선 전문 인력을 집중 충원했으며 지난 달엔 신용리스크 관리 담당자 등 거래 안정성 부문을 담보하기 위한 인력을 주로 뽑았다.

6월 말부터 두 달 간 총 28개 분야에서 진행하고 있는 채용엔 약 1200명의 지원자가 몰렸다고 케이뱅크는 덧붙였다.

