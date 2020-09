동작구, 매니페스토 경진대회 ‘일자리분야’ 최우수상 수상

▲동작 직업교육특구 ▲노량진 청년일자리센터 ▲청년창업지원센터 우수성 인정받아

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 한국매니페스토실천본부와 경기연구원이 공동 주최한 ‘제11회 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회’에서 일자리 및 고용개선 분야 최우수상을 수상했다고 밝혔다.

이번 대회는 ‘미래사회를 위한 혁신적 대화’라는 슬로건으로 민선7기 전국 기초지방자치단체의 정책 우수사례들이 한자리에 모여 지역의 문제점 해결 방안과 미래 대안 등을 공유하기 위해 개최됐다.

일자리 및 고용개선, 소득격차 해소, 초고령화 대응, 기후환경, 안전자치 등 총 7개 분야에 전국 144개 기초지방자치단체가 참여했다.

심사는 본선의 진출한 172개 사례에 대한 1차 서류심사와 2차 온라인 동영상 발표를 합산해 평가했으며 지난 10일 최종결과가 발표되었다.

구는 일자리 및 고용개선 분야에 ‘청년 내 일(My Job) 베이스캠프, 동작구’를 주제로 한 ▲동작 직업교육특구 ▲노량진 청년일자리센터 ▲동작구 청년창업지원센터의 사례로 우수성을 인정받았다.

▲서울 강남·서남권 유일 대학밀집지역 ▲침체와 성장, 변화의 중심에 있는 노량진 등 지역적 특성을 반영한 미래대응형 직업교육과 창업·창직지원을 연계하고 지역주도형 원스톱 인프라를 구축, 지난해에는 전국 최초의 직업교육특구 지정으로 6개 특화사업, 19개 세부사업을 통해 ▲프로그램 참여인원 13만8291명 ▲고용창출 인원 2736명 ▲기업지원 153건 ▲경제적 파급효과 297억원 등 성과창출로 높은 평가를 받았다.

이와 함께 ‘노량진 청년일자리센터’는 지난해 서울시 자치구 최초로 개관해 다양한 교육프로그램 및 서비스 지원으로 청년들의 진로탐색의 기회 제공과 활동을 지원하고 있다.

또, 구는 숭실대와 중앙대 사이에 위치한 ‘동작구 청년창업지원센터’를 통해 청년 창업기업 및 예비 창업자에게 안정적인 사무공간을 제공하고 맞춤형 창업보육 프로그램과 체계적인 경영관리 등 지역주민의 창업을 지원한다.

구는 지난 5월 전국 226개 기초단체장을 대상으로 실시한 ‘2020 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가’에서 ▲공약이행완료 ▲목표달성 ▲주민소통 ▲웹소통 ▲공약일치도 등 5개 모든 분야에서 고른 점수를 받아 최고 등급인 SA를 획득했다.

이창우 동작구청장은 “코로나19로 어려운 경제위기에 청년과 주민 모두를 위한 일자리 창출과 고용안정에 최선을 다하겠다”며 “앞으로 전 분야의 진화를 통해 ‘행복한 변화 사람사는 동작’을 완성하겠다”고 말했다.

