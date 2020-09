씨티그룹, 美 주요 은행중 첫 女 수장 발탁

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 은행인 씨티그룹은 10일(현지시간) 마이크 코뱃 현 최고경영자(CEO)가 내년 2월 은퇴하고 제인 프레이저(사진) 현 글로벌소비자금융 대표가 후임으로 결정됐다고 발표했다. 미국 주요 은행의 '유리천장'이 깨진 것은 이번이 처음이다.

CNBC방송에 따르면 프레이저는 씨티그룹은 물론 미국의 모든 주요 은행을 통틀어 첫 여성 CEO로 기록되게 됐다.

프레이저는 지난 2004년 씨티그룹에 합류해 라틴아메리카 영업 총괄을 거쳐 지난해부터 소비자금융 대표로 발탁돼 소매 영업을 책임져왔다.

프레이저 신임 CEO는 "동료들과 함께 역사의 다음 챕터를 쓸 수 있게 돼 정말 기쁘다"라고 소감을 밝혔다.

2008년 금융위기 이후 시티그룹을 이끌어온 코뱃 현 CEO는 "우리는 금융위기를 계기로 변신을 마무리했고, 더 단순하면서도 더 강한 조직으로 새롭게 떠올랐다"며 "더 할 일이 많지만 내 후계자가 발전의 다음 단계로 씨티를 이끌 시기가 됐다고 생각한다"고 말했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr