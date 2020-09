매년 1천만원 '꿀꺽'…지원금으로 산 농기계, 알고보니 이장님 집에

각종 규제에 지원금, 매년 1천 4백만 원

지원금으로 산 농기계들, 주민 3명 집에

주민들 "20년간 지원금 있는 줄 몰랐다"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 대청댐 주변 마을 주민들이 공동으로 사용해야 할 지원금을 마을 이장 등 소수의 주민이 사용해온 것으로 드러났다.

10일 MBC 뉴스데스크는 충북 보은군의 한 농촌 마을에서 최근 6년간 지원금으로 구매된 농기계들이 주민 3명의 집에서 발견됐다고 보도했다.

MBC에 따르면, 이 마을은 주변에 대청댐이 있어 상수원 보호나 개발 제한 같은 각종 규제가 많다.

이에 따라 수자원공사와 금강유역환경청은 매년 이 마을에 지원금을 주는데, 연 1천 4백만 원이 넘는다.

주민 17명이 전부인 이 마을에서 사용 내역이 남아있는 건 최근 6년 치, 8천 5백여만 원이다.

서류상으론 마을 주민들이 공동으로 사용하기 위해 각종 농기계 등을 사들인 것으로 돼 있다.

농기계들이 도대체 어디에 있는 건지 주민들이 찾아봤더니, 70대인 이장을 포함해 이 마을에서 가장 오래 살아온 주민 3명의 집에서 모두 발견됐다.

마을 주민 대부분은 지난 20년간 지원금의 존재를 전혀 모르고 있었다. 마을 인구와 면적에 따라 지원금이 나오는데, 정작 주민들이 이런 사실조차 모르는 곳도 있다.

다만 주민들은 이유도 모른 채 인감도장을 맡기라는 이장의 요구를 따랐다.

그러다 최근 마을에 이사 온 한 주민의 문제 제기로 이장 등이 지원금을 가로채 사용한 사실이 드러난 것이다.

또 지원금을 받기 위해서는 마을 회의를 열고 주민들의 의견을 모아야 하는데, 회의가 열린 적은 한 번도 없는 것으로 전해졌다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr