美 고용상황 다시 악화..신규실업수당 청구 예상 초과(종합)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 신규 실업자가 예상보다 많았다. 지난주 고용지표 회복에도 불구하고 다시 고용상황 악화 가능성이 우려된다.

미 노동부는 10일(현지시간) 지난주(8월 30일∼9월 5일) 신규 실업수당 청구 건수가 88만4000건으로 집계됐다고 발표했다. 이는 전주와 동일한 수치로 2주 연속 100만건을 밑돌았지만 블룸버그통신이 집계한 전문가 전망치 85만건을 웃돌았다.

최소 2주간 실업수당을 청구하는 계속 실업수당 청구 건수도 1339만건으로 직전보다 9만3000건 증가했다. 계속 실업수당 청구 건수도 블룸버그 전망치(1290만건)보다 많았다.

월스트리트저널(WSJ)은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행 시작 6개월 후인 현시점에서 노동시장 회복 동력이 꺼지고 있다는 신호로 해석했다. 블룸버그통신은 "광범위한 일자리 손실이 계속되고 있다는 신호"라며 노동시장 회복이 일단 멈춘 것으로 평가했다.

