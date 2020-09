中 정부 '코로나 종식' 선언한 날, 중국인들은 이 의사 추모했다

지난해 12월 코로나19 위험성 처음 알린 리원량

[아시아경제 임주형 기자] 중국 정부가 베이징 인민대회당에서 사실상 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 종식 선언을 한 가운데, 이날 중국 누리꾼들은 코로나19 확산 초기 당시 바이러스의 위험성을 경고했던 의사 리원량을 추모하는 모습을 보였다.

앞서 중국 정부는 지난 8일(현지시간) 베이징 인민대회당에서 '전국 코로나19 방역 표창대회'를 열었다. 이 자리에서 시진핑 중국 국가 주석은 "지난 8개월여 동안 우리 당은 전국 각 민족과 인민을 단결시키고 이끌어 코로나19와 대전을 치렀다"며 "고단하고 힘든 역사적 큰 시험을 거쳐, 거대한 노력을 쏟아부어 코로나19 전쟁에서 중대하고 전략적인 상과를 거뒀다"고 밝혔다.

또 시 주석은 중국의 '코로나19 대전'에서 공을 세운 모범적 인물들에게 공화국 훈장과 국가 영예 칭호를 표창하기도 했다. 시 주석은 훈장을 수여하면서 "코로나19와 투쟁에 적극적으로 참전한 당, 정부, 공안, 군대, 언론, 홍콩·마카오·대만 교포와 해외 화교 동포에게도 진심 어린 감사를 표한다"고 강조했다.

그러나 방역 표창대회가 열린 이날 중국 누리꾼들은 리원량의 웨이보(중국 소셜네트워크서비스)에 모여, 리원량이 남긴 게시글에 추모 댓글을 남기는 모습을 보였다.

리원량은 중국 후베이성 우한시에서 활동한 의사다. 그는 지난해 12월 중국 내 코로나19의 위험성을 SNS 등 인터넷에 알린 최초의 인물 중 한명이다.

그러나 지난 1월3일 우한 경찰은 리원량을 인터넷에 허위 사실을 올린 혐의로 소환, 훈계했고, 그는 '다시는 거짓말을 하지 않겠다'는 내용의 서약서를 써야 했다.

이후 우한에서 코로나19 집단 감염이 발발했을 때 리원량은 방역 최전선에서 활동한 것으로 전해졌다. 그는 지난 2월 자신의 웨이보 계정에 "오늘 핵산 검사가 양성으로 나왔다. (코로나19) 확진 판정이 내려졌다"고 전한 뒤, 치료를 받던 중 같은달 6일 숨졌다.

리원량이 마지막으로 남긴 게시물에는 지난 8일부터 10일까지 3일간 50만건이 넘는 댓글이 달렸다. 한 누리꾼은 "누군가는 무대에서 메달을 목에 걸었지만 당신은 우리 마음 속에서 메달을 땄다"고 추모했다. 또 다른 누리꾼들도 "조만간 시간이 나면 우한에 갈 계획이다", "우한대 의대를 보며 선생님의 정신을 떠올릴 것", "진짜 영웅은 당신" 등 댓글을 게재하며 리원량을 애도했다.

