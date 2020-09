르노삼성차 노조, 민노총 가입 무산…임단협은 해 넘길 듯

[아시아경제 성기호 기자] 르노삼성자동차 노동조합의 전국민주노동조합총연맹(민노총) 산별노조(금속노조) 가입이 조합원 찬반 투표 결과 부결됐다. 이로써 르노삼성차 노조는 체제전환 대신 현재 기업노조 형태를 계속 이어갈 것으로 전망된다.

10일 르노삼성차 노조에 따르면 9일부터 이틀간 진행된 찬반투표에서 전체 조합원 1983명 중 1907명(96.2%)이 참여한 결과 찬성 1158표(60.7%), 반대 743표(39.9%), 무효 6표(0.3%)로 부결됐다.

르노삼성차 노조가 민노총에 가입하기 위해서는 전체 조합원 과반수가 투표하고, 투표자의 3분의 2(66.7%) 이상이 찬성해야 한다.

르노삼성차 노조의 민노총 가입은 현 집행부의 주요 과제 중 하나였다. 이는 박종규 현 르노삼성 노조 위원장의 공약이기도 했다. 하지만 지난 3월 민노총 가입을 추진했다 일부 대의원들의 반발로 무산된 바 있다.

르노삼성차 노조가 민노총 가입에 실패하면서 현 집행부의 올 임금 및 단체협약 교섭도 추진동력을 잃은 상황이다. 앞서 르노삼성 노조는 기본급 7만1687원(4.6%) 인상과 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향에 따른 일시금 700만원 지급, 발전기금 12억원 조성 등을 요구했다.

르노삼성차의 임단협 협상은 올해를 넘길 것으로 보인다. 민노총 가입 찬반투표가 진행되면서 5차까지 이어진 노사 실무 협상은 정지 된 상황이었다. 또 현 집행부의 임기가 10월 종료되고 11월 새로운 노조위원장 선거가 시작되기 때문이다.

