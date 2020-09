[특징주] 비비안, 방역 마스크 사업·이재명 테마주 영향 27%↑

[아시아경제 이민지 기자]쌍방울 그룹 계열사 비비안 비비안 002070 | 코스피 증권정보 현재가 4,890 전일대비 1,005 등락률 +25.87% 거래량 12,511,392 전일가 3,885 2020.09.10 14:33 장중(20분지연) 관련기사 비비안, 패션/의류 테마 상승세에 7.11% ↑제2탄 초대형 우량 상장주를 잡아라! SK바이오팜의 후속주[e공시 눈에 띄네] 코스피-20일 close 이 급등세를 보이고 있다.

10일 오후 2시 16분 쌍방울 그룹 계열사인 비비안 비비안 002070 | 코스피 증권정보 현재가 4,890 전일대비 1,005 등락률 +25.87% 거래량 12,511,392 전일가 3,885 2020.09.10 14:33 장중(20분지연) 관련기사 비비안, 패션/의류 테마 상승세에 7.11% ↑제2탄 초대형 우량 상장주를 잡아라! SK바이오팜의 후속주[e공시 눈에 띄네] 코스피-20일 close 은 코스피시장에서 전 장보다 27.41% 오른 4990원에 거래됐다.

방역 마스크 사업 성과가 가시화됐다는 점이 주가에 반영된 것으로 보인다. 전일 비비안 비비안 002070 | 코스피 증권정보 현재가 4,890 전일대비 1,005 등락률 +25.87% 거래량 12,511,392 전일가 3,885 2020.09.10 14:33 장중(20분지연) 관련기사 비비안, 패션/의류 테마 상승세에 7.11% ↑제2탄 초대형 우량 상장주를 잡아라! SK바이오팜의 후속주[e공시 눈에 띄네] 코스피-20일 close 은 산림조합중앙회와 협의를 통해 KF94 방역 마스크 공급을 위한 계약을 체결했다고 밝혔다. 1차 공급되는 물량은 3만5000여장이다.

이재명 경기도지사 테마주로 분류된 점도 영향을 준 것으로 분석된다. 비비안 비비안 002070 | 코스피 증권정보 현재가 4,890 전일대비 1,005 등락률 +25.87% 거래량 12,511,392 전일가 3,885 2020.09.10 14:33 장중(20분지연) 관련기사 비비안, 패션/의류 테마 상승세에 7.11% ↑제2탄 초대형 우량 상장주를 잡아라! SK바이오팜의 후속주[e공시 눈에 띄네] 코스피-20일 close 은 올해 초 이태형 변호사를 사외이사로 선임했다. 이 변호사는 과거 ‘혜경궁 김씨’ 사건 변호사로 활동했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr