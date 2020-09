에몬스가구, 상반기 베스트 상품 세일, 최대 60만원 할인

[아시아경제 김종화 기자]에몬스는 상반기 고객들이 보내준 성원에 보답하고자 침대, 소파, 옷장, 식탁, 거실장 등 품목별 상반기 인기 상품을 다음달 31일까지 할인 행사를 진행한다.

최근 집에 머무르는 시간이 길어짐에 따라 홈 인테리어에 관심이 높아진 고객들이 각자 취향에 맞는 소파, 침대 등 단품 위주의 구매 스타일을 보여주고 있다. 이에 에몬스는 각 제품 카테고리별 인기 상품을 할인하는 행사를 진행해 고객들에게 보다 실질적인 혜택을 제공하는 행사를 기획했다.

출시 이후 꾸준히 높은 판매량을 보였던 아도니스 전동 리클라이너 소파는 이태리 1등급의 통가죽과 깊이감이 느껴지는 컬러감으로 원터치 작동, 키즈락 버튼, USB포트 등의 다양한 기능이 편안하고 편리한 휴식을 제공한다. 소파와 벽 사이 공간이 필요 없는 퍼펙트 제로월 시스템으로 공간 활용성을 높인 아도니스 전동 리클라이너 4인 소파는 56만원 할인된 164만원에 제공한다.

아델 침대는 45단계의 섬세한 각도 조절이 가능한 헤드레스트형 침대로 이태리 가죽을 사용해 고유의 질감과 부드러운 촉감을 가진 고급사양의 침대다. 헤드의 풍성한 볼륨감과 침대 헤드 좌, 우에 USB포트로 전자기기의 충전이 가능해 침대 위 여가생활을 즐길 수 있다. 라지킹(LK), 킹(K), 슈퍼싱글(SS) 사이즈로 구성되며, 킹(K)사이즈 기준 기준 132만원에서 99만원으로 25% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

오랫동안 사랑 받아온 에몬스의 침실시리즈 중 베스트셀러 상품인 시크릿가든20 침실시리즈는 따뜻한 아이보리빛 컬러 도어와 자연스러운 패턴의 하프미러 장식으로 침실의 분위기를 화사하게 연출이 가능하다. 시크릿가든20 침실시리즈는 옷장(6문) 142만원, 퀸(Q) 침대(일반형, 매트별도) 77만원으로 최대 20% 할인하며, 고급스러운 볼라카스 패턴의 화이트 세라믹과 원목이 매치된 몽블랑 식탁은 4인용 기준 155만원에서 117만원으로 25% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

또 전체 시청률로 1위(37.0%, 닐슨코리아 제공, 6일 전국 기준)로 고공행진중인 KBS2 주말드라마 '한 번 다녀왔습니다' 및 SBS 월화드라마 '브람스를 좋아하세요?' 드라마 제작지원을 기념해 협찬된 제품을 9월말까지 특별 할인하는 행사도 동시 진행하고 있다.

최근 에몬스가구는 한국표준협회에서 진행하는 '소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI)'에서 3년 연속 가정용 가구 부문 1위를 비롯해 4년 연속 '프리미엄브랜드지수(KS-PBI)' 생활가구 부문 1위에 선정됐다.

