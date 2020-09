이재명, 이낙연發 '통신비 지급'에 "효과 기대하기 어렵다" 일침

[아시아경제 원다라 기자] 이재명 경기도지사가 '13세 이상 통신비 2만원 일괄지급'의 효과가 크지 않을 것이라며 이낙연 더불어민주당 대표와 다시 한 번 각을 세웠다. 통신비 일괄지급은 이 대표가 청와대 간담회에서 제안, 성사된 내용이다.

이 지사는 10일 오전 KBS 라디오에 출연해 "통신비 같은 경우는 직접 통신사로 들어가버리니까 승수효과가 없다. 영세사업자나 동네 골목 매출을 늘려주는 효과는 기대하기 어려워 조금 아쉽다"고 말했다.

이 지사는 앞서 2차재난지원금이 이 대표가 언급했던 방향인 '선별지급'으로 결정난 것에 대해서도 “분열에 따른 갈등과 혼란, 배제에 의한 소외감, 문재인 정부와 민주당, 나아가 국가와 공동체에 대한 원망과 배신감이 불길처럼 퍼져가는 것이 제 눈에 뚜렷이 보인다”면서 “적폐 세력과 악성 보수언론이 장막 뒤에서 회심의 미소를 지으며 권토중래를 노리는 것도 느껴진다”는 입장을 밝히기도 했다.

이 지사는 이날 인터뷰에서도 "제가 결정되기 전까지는 보편 지원하는게 맞다는 의견을 적극적으로 냈고, 다만 이게 한 두 가지 측면에서 문제를 야기할 것이라고 예측했기 때문에 가급적이면 보편 지원해달라고 말씀을 드렸다"고 말했다.

1차 재난지원금 지급을 보편적으로 한 것이 효과가 짧았다는 질문에는 "지나친 폄하인것 같다"고 반박했다. 이 지사는 "정부 예산 13조를 지역화폐로 지급해놓으니 두 달간 한 분기 이상 매출이 늘어나 기업의 경기예측지수, 매출 이런 것들이 작년도를 넘어서는 수준까지 올라갔다가 두 달 이상 지금은 다시 떨어졌다"면서 "이것을 6번 이상 하면 1년 내내 그렇다는 이야기가 아닌가. 엄청난 경제적 효과를 거두었던 것"이라고 강조했다.

다만 이 지사는 "선별지원 결정이 났으니, 저희로서는 현장에서 집행해야되는 사람이고 또 문재인 정부의 일원이고 민주당 당원이니까 당정청이 결정한 이 사항을 저희가 열심히 집행을 해드려야 한다"고 덧붙였다.

한편 이 대표는 전일 청와대-민주당 지도부 간담회에서 문 대통령에 “액수가 크지는 않아도 코로나로 지친 국민에게 4차 추경안에서 통신비를 지원해드리는 것이 다소나마 위로가 될 수 있을 것”이라고 요청했다. 이에 문 대통령은 “코로나로 비대면 활동이 급증한 만큼 통신비는 구분 없이 일률적으로 지원해드리는 것이 좋겠다”고 호응했다. 최인호 민주당 수석대변인은 간담회 후 국회에서 진행한 브리핑에서 "민주당이 13세 이상 국민에게 2만원의 통신비를 일괄 지원하는 방안을 정부에 요청했고, 정부는 이를 적극 추진하기로 했다"고 밝혔다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr