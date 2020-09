언택트 시대, 건설회사 골드넘버 마케팅

비대면 마케팅 일환… 5000번, 0000번 같은 전화번호 중요해져



분양 시장에서도 적극 활용… 고객들 반응 좋아

인천 부평구에 사는 A씨는 최근 걸려온 전화번호를 보고 신기했던 기억이 있다. 시작은032, 인천 번호였지만 끝나는 번호가 0000이라 안 받았는데 다시 같은 번호로 연락 왔을 때 혹시나 해서 받아보니 며칠 전 관심이 있어 등록을 해 두었던 아파트 분양 홍보관에서 온 안내 전화였던 것이다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 전국적으로 확산되면서 분양 마케팅 시장에도 큰 변화가 일어나고 있다. 가장 큰 변화는 ‘언택트(비대면)마케팅’이다. 건설사들은 수요자들이 코로나19 위협으로부터 안전할 수 있도록 사이버 견본주택을 개관하고, 상담 전화기와 상담원을 대폭 늘려 홍보관에 가지 않아도 상품의 자세한 정보를 확인할 수 있도록 제공하고 있다.

이렇다 보니 고객들의 기억에 오래 남을 수 있는 골드넘버(황금번호)가 분양 시장에서 눈길을 끌고 있다. 황금번호란 5000, 0000 등 번호가 반복되거나 기억하기 쉬운 전화번호를 일컫는다. 황금번호를 사용하는 견본주택의 경우 수요자들이 번호를 쉽게 기억할 뿐 아니라 전화가 왔을 때 거부감도 적고 위 사례처럼 재미있는 기억으로 남을 수 있다.

실제로 이번 11월에 분양 예정인 e편한세상 부평 그랑힐스 홍보관 대표 전화가 이와 같은데, 안내를 받은 고객들이 번호에 관해 언급하는가 하면 다음에 다시 전화했을 때도 빠르게 인지하는 현상을 보였다.

분양 관계자는 “몇 년 전 모 통신사에서 골드번호 추첨 행사를 진행했을 때 최고 인기 골드번호가 0000이고 수백대 일의 경쟁률을 보였다”며 “저희 대표번호 뒷자리가 운 좋게 최고 인기 황금번호와 같아 고객들에게 편리함을 선사하고 있다”라고 말했다. 또한 “대표번호처럼 분양 상품 자체도 뛰어난 만큼 많은 관심과 기대 부탁드린다”라고 당부했다.

이렇게 황금번호를 획득한 e편한세상 부평 그랑힐스는 인천 부평구 청천2구역을 재개발해 분양하는 단지로 대림산업이 시공을 맡았다. 지하 3층 지상 43층 31개동 5050가구, 소비자의 선호도가 높은 전용면적 59㎡~84㎡ 2894가구(예정)가 일반분양으로 공급된다.

단지 자체로도 도시를 이룰 만큼 규모가 큰 데다 부평구 일대 재개발이 많고 7호선 연장, GTX 개통 등 호재가 많아 인천 지역에서는 물론 수도권에서도 많은 수요가 관심을 가지는 곳이다. 초품아 단지로 초등학교 뿐 아니라 중ㆍ고교학군도 인천에서 선호도가 높은 편이고 단지 자체의 상품성과 특화서비스도 뛰어나 여러모로 눈여겨 볼 만한 곳이라는 평가다.

