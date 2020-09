민간도 국책연구소도…"내년 V자 반등은 없다"

우리금융경영연구소, 올해 성장률 -1.5%로 수정전망

전문가들 "내수 부진 보완할 대외수요 없어…코로나 이전 성장률 추세로 회복 힘들 것"

"위기 국면에서 급증한 정부·기업부채도 경기회복 제한 요인"

[세종=아시아경제 김현정 기자, 김은별 기자] 내년 우리 경제에 'V자' 형태의 가파른 경기 회복이 나타나기 어렵다는 전망이 잇달아 제기되고 있다. 국내 민간경제연구소와 국책기관은 올해 역성장과 내년 완만한 회복세을 점치며, 드라마틱한 반등은 없을 것이라는 데에 의견을 모았다. 정부가 59년만의 4차 추가경정예산(추경)을 편성하는 등 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 조기극복에 나서고 있지만, 글로벌 수출 여건이 나아지지 않는 이상 성장률 개선에 한계가 있을 뿐 아니라 최근 급증한 정부와 기업부채도 발목을 잡을 수 있다는 판단이다.

10일 국내 민간 및 국책 연구기관의 전망을 종합하면 올해 한국의 경제성장률(GDP)은 올해 -1.5~-0.5%의 역성장을 기록한 뒤 내년 2~3% 수준의 완만한 회복세를 나타낼 것으로 예상된다. 전날 우리금융경영연구소는 민간 연구소 가운데 가장 낮은 -1.5%를 올해 성장률 전망치로 내놨다. 이는 기존 전망(-0.7%)에서 0.8%포인트 하향조정 한 것이다. 연구소는 "8월 이후 코로나19 재확산으로 민간소비 회복이 지연돼 3분기 GDP 성장률이 기존 예상(2.5%)보다 낮아져 1.0%를 기록할 것"이라면서 "7월 소매판매도 정책효과 축소와 장마로 급감했고, 코로나19 확진자 증가에 따른 방역대책 강화로 8~9월 소비부진이 이어질 것"이라고 내다봤다.

내년 성장률은 3%를 제시했다. 연구소는 김준일 국제통화기금(IMF) 고문, 김현욱 KDI정책대학원 교수, 신관호 고려대 교수, 이찬우 경남 경제혁신추진위원 등을 대상으로한 온라인 좌담회도 함께 진행했는데, 전문가들은 과거 위기극복 사례와 코로나19가 촉발한 위기는 근본적으로 다르다는 점을 분명히 하며 회복 속도의 한계를 언급했다. 신흥국에서 촉발된 1997년 외환위기나 선진국에서 시작된 2008년 금융위기와는 달리 이번엔 신흥국과 선진국이 보완해주는 견실한 대외수요가 없다는 것이다. 특히 "세계 경제가 동시에 위축됐기 때문에 환율 조정이나 상대적 대외수요를 통한 수출은 기대하기 어렵다"면서 "경제성장률은 코로나19 이전의 추세를 회복하기 힘들 것"이라고 참석자들은 관측했다. 그러면서 "이번 위기 국면에서 정부와 기업부채가 상당히 증가했기 때문에 향후 경기회복 속도를 제한하는 구조적 요인으로 작용할 것"이라고 설명했다.

이에 앞서 기획재정부 산하 국책연구기관인 한국개발연구원(KDI)도 올해와 내년 성장률 전망치를 기존 0.2%, 3.9%에서 -1.1%, 3.5%로 낮췄다. 한국은행 역시 올해 -1.3%로 제시했고, 내년에는 2.8%의 회복을 내다봤다. 정규철 KDI 경제전망실장은 "코로나 확산세가 넘추지 않고 있어, 수출과 소비 등이 부진해 경기 회복에 상당히 시간이 걸릴 것"이라고 예상했다. 한은도 코로나19 재확산에 따른 민간소비 회복 지연 등을 이유로 꼽았다. 이밖에 LG경제연구원은 지난달 초 올해 -1.0%ㆍ내년 2.5%의 성장률을 제시했고, 현대경제연구원은 지난달 말 올해성장률을 -0.5%로 관측했다. 현대경제연구원에서는 특히 V자 혹은 U자형 경기반등보다는 W자 형태의 이중침체가 나타날 가능성도 높게 봤다.

