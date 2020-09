[AI 엄선한 우량종목]_경동나비엔, LG이노텍, 슈피겐코리아 외

AI투자비서 라씨로는 매일 아침 7시 50분 인공지능(AI)이 엄선한 종목에 대한 정보를 무료로 제공한다.

본 종목은 증권사들이 추천한 중대형주들 중 AI가 실적, 공시, 수급 등을 추가로 분석하여 선별한 종목으로, 투자유망주 선택에 도움이 된다.

→ AI가 엄선한 우량 종목 (확인하기▶)

→ AI투자유망주 전체보기▶

AI가 엄선한 우량종목은 경동나비엔, LG이노텍, 슈피겐코리아 등으로 나타났다. 경동나비엔은 글로벌 PEER/그린뉴딜 관련주 대비 상대적 저평가된 점이, LG이노텍은 해외전략고객 신모델 출시 지연에 따른 실적 이연과 중국 경쟁업체가 미국 정부로부터 블랙리스트로 지정된 후 그 업체의 벤더 지위가 약해질 가능성이 높아 기회 요인이 포착된 점 등이 투자포인트로 분석되고 있다.

현재 이러한 정보는 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

→ AI가 엄선한 우량종목 l 실시간 알림받기▶

[투자자 관심 종목]

경동나비엔 경동나비엔 009450 | 코스피 증권정보 현재가 60,000 전일대비 2,700 등락률 +4.71% 거래량 382,860 전일가 57,300 2020.09.10 15:30 장마감 관련기사 경동나비엔, 2분기 영업익 137억...전년比 82.4%경동나비엔, 1Q 영업익 125억…전년比 60%↑국민연금, 1분기 게임·반도체 꽂혔네 close , LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 169,500 전일대비 3,500 등락률 +2.11% 거래량 479,955 전일가 166,000 2020.09.10 15:30 장마감 관련기사 LG이노텍, 동반성장지수 4년 연속 최우수 등급 외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…코스피 대형주 대거 매도 LG이노텍, 아이폰 테마 상승세에 7.82% ↑ close , 슈피겐코리아 슈피겐코리아 192440 | 코스닥 증권정보 현재가 71,500 전일대비 5,100 등락률 +7.68% 거래량 279,585 전일가 66,400 2020.09.10 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"슈피겐, 포트폴리오 확장으로 성장 지속"슈피겐코리아, 2분기 영업익 113억원…전년비 31.5%↑[e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일 close , LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 713,000 전일대비 14,000 등락률 +2.00% 거래량 537,615 전일가 699,000 2020.09.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·개인 순매수에도 2400선 탈환 실패코스피, 2400선 공방…개인·외국인 순매수세 코스피, 1%대 상승 출발 하루 만에 2400선 탈환 close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 59,200 전일대비 800 등락률 +1.37% 거래량 29,693,451 전일가 58,400 2020.09.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·개인 순매수에도 2400선 탈환 실패AI반도체 민관 드림팀 출범…정부, 1조 투입코스피, 2400선 공방…개인·외국인 순매수세 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.